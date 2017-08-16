Тепло не задержится: синоптики рассказали, когда в Новосибирск вернутся дожди

В ближайшие два дня в городе будет без осадков, а потом погода испортится 
В ближайшие два дня в городе будет без осадков, а потом погода испортится 

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня: пришедшее тепло будет недолгим, в конце недели в Новосибирск и область вернутся дожди. 


«Переход к дождливой погоде вероятен 18–19 августа. Произойдет некоторое понижение температуры. Уже завтра днём будет от +19 до +24 градусов, а в субботу, 19-го числа, будет уже от +16 до +21 градуса. Дожди могут сопровождаться усилением ветра с порывами до 15–16 м/с. Сегодня и завтра местами туманы»,  — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По словам синоптика, ночные температуры останутся низкими. В ночь на 17 августа в городе и области столбик термометра покажет от +3 до +8 градусов, в пятницу и субботу — от +5 до +11 градусов.


Сегодня и завтра погода будет преимущественно без осадков. По данным Западно-Сибирского УГМС, 16 августа воздух в Новосибирске прогреется от +19 до +21 градусов. 


Ранее в гидрометцентре дали предварительный прогноз погоды на третью декаду августа. Синоптики ожидают, что в городе будет довольно прохладно, а по ночам ожидаются заморозки

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Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой

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