Энергетики раскопали улицу Октябрьскую до конца августа

Проезд по улице закрыли из-за ремонта теплотрассы

Власти перекрыли проезд по улице Октябрьской в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы — жители домов в этой части Железнодорожного района уже месяц живут без горячей воды.





«С 15 августа закрывается движение транспортных средств по улице Октябрьской в районе дома № 10"а". Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в департаменте транспорта мэрии.







Объехать перекрытый участок можно по параллельным улицам — Чаплыгина и Коммунистической.







Отремонтировать теплотрассу «СИБЭКО» планирует к 31 августа.







Улица будет закрыта для движения до 31 августа





Несколько дней назад жительница дома на Октябрьской, 10«а» рассказывала НГС.НОВОСТИ, что весь дом живёт без горячей воды с 24 июля — до 31 июля отключение называли плановым, а затем оно стало аварийным. Сроки устранения переносили несколько раз.







В «СИБЭКО» поясняли, что 1 августа они запустили теплотрассу после гидравлических испытаний, но тут же обнаружили дефект на трубопроводе. На поиски точного места, где находится поломка, у энергетиков ушло две недели.







В компании рассказывали, что из-за аварии без горячей воды остались четыре жилых дома, два административных здания, школа и училище.