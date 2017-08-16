Энергетики раскопали улицу Октябрьскую до конца августа

Проезд по улице закрыли из-за ремонта теплотрассы
Проезд по улице закрыли из-за ремонта теплотрассы

Власти перекрыли проезд по улице Октябрьской в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы — жители домов в этой части Железнодорожного района уже месяц живут без горячей воды.


«С 15 августа закрывается движение транспортных средств по улице Октябрьской в районе дома № 10"а". Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в департаменте транспорта мэрии.


Объехать перекрытый участок можно по параллельным улицам — Чаплыгина и Коммунистической.


Отремонтировать теплотрассу «СИБЭКО» планирует к 31 августа.


Улица будет закрыта для движения до 31 августа
Улица будет закрыта для движения до 31 августа


Несколько дней назад жительница дома на Октябрьской, 10«а» рассказывала НГС.НОВОСТИ, что весь дом живёт без горячей воды с 24 июля — до 31 июля отключение называли плановым, а затем оно стало аварийным. Сроки устранения переносили несколько раз.


В «СИБЭКО» поясняли, что 1 августа они запустили теплотрассу после гидравлических испытаний, но тут же обнаружили дефект на трубопроводе. На поиски точного места, где находится поломка, у энергетиков ушло две недели.


В компании рассказывали, что из-за аварии без горячей воды остались четыре жилых дома, два административных здания, школа и училище.

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Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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