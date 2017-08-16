В Первомайском районе рано утром вспыхнула высотка

Огонь охватил многоэтажку рано утром

В Первомайском районе рано утром случился пожар в 10-этажном доме на улице Героев Революции, 70.





Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 05:26 утра. На место немедленно выехали три пожарных машины и девять спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







Информация уточняется.





С начала августа это уже не первый пожар в многоэтажках города. В начале месяца огонь охватил дом в Ленинском районе на улице Киевской, 3. Горела квартира на десятом этаже.





08:01





Пожарные ликвидировали открытое горение недавно, в 7:32, передали в МЧС. Из дома эвакуировали несколько десятков человек.

08:20





По информации из открытых источников, панельный дом на Героев Революции, 70 в микрорайоне Инской известен как долгострой — его возводили более 20 лет. В 2014 году многоэтажку рядом со школой № 148, наконец, сдали в эксплуатацию.





08:26





В МЧС уточнили, что дом был заселён не полностью. Из него эвакуировали 35 человек. Люди вышли из квартир сами.





«Пожарные проводили поквартирный обход и говорили людям, что дом горит. Большого задымления в подъезде не было. Жильё эвакуированных людей огонь не затронул, никакого ущерба они не понесли», — рассказали в пресс-службе МЧС.







Огонь повредил квартиру на девятом этаже и мансардный этаж. Для тушения на место приехали 16 пожарных машин и 47 человек личного состава спасательного ведомства. В МЧС предполагают, что горевшая квартира, возможно, не была заселена.





«Жильцы многоэтажки пока находятся на улице — возвращаться в дом небезопасно. Люди соблюдают технику безопасности. Пожарные заканчивают тушить возгорание, уделяя особое внимание фасаду здания. Сейчас на место отправятся надзорные органы и специалист пожарной лаборатории. Они установят предварительную причину возгорания», — добавили в пресс-службе.



