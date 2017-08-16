В Новосибирске стало меньше безработных

Уровень безработицы снизился на 2%

В Новосибирске сократилось число безработных. По последним опубликованным данным Новосибирскстата (они датированы 14 августа), в июне 2017 года число незанятых новосибирцев составило 19856 человек — на 3057 человек меньше, чем в июне прошлого года.







Уровень безработицы заметно снизился: с 7,9% в июне прошлого года до 5,5% в июне 2017 года, подсчитали статистики.





Тем не менее, уровень занятости населения практически не изменился: если в прошлом году показатель был равен 6,8%, то в июне 2017 года — 6,7%.







Во второй половине июля в Новосибирской области насчитывалось почти 14 тыс. безработных. Официальный уровень безработицы приближался к 1 %. Самый низкий показатель безработицы власти зарегистрировали в Новосибирске, а самый высокий — в Кыштовском районе.







Впрочем, картина на рынке труда довольно противоречивая: в прошлом месяце аналитики сайта Зарплата.ру заявили, что новосибирцы не могут найти работу по полгода. Они провели исследование и выяснили, что 60 % участников соцопроса как раз пытаются найти себе новое место, несмотря на то, что у большинства из них уже есть работа. «Треть опрошенных рассматривают вакансии менее месяца, четверть — от месяца до трех, каждый десятый — от трех месяцев до шести, в то время как 38 % признались, что не могут никуда устроиться уже больше полугода», — рассказали авторы исследования.