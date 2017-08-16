Mercedes лег на бок после столкновения с иномаркой в Советском районе
Авария произошла около часа ночи на улице Речкуновской в Советском районе. Водитель Mercedes’а двигался со стороны Бердска в сторону улицы Лесосечной.
Как сообщили НГС.НОВОСТИ побывавшие на месте ДТП читатели, при развороте водитель не убедился в безопасности манёвра. На повороте в него врезалась Toyota, которая ехала со стороны Лесосечной в сторону Бердска.
«В результате столкновения Mercedes отлетел в разделительный отбойник и перевернулся», — сообщают очевидцы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Утром 15 августа похожая авария парализовала движение на улице Бориса Богаткова. Причиной пробки стал перевернувшийся медицинский УАЗ, столкнувшийся с автомобилем Lexus RX 330.
Александр Сильченко
Фото предоставлены читателями НГС