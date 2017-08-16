Mercedes лег на бок после столкновения с иномаркой в Советском районе





Водитель Mercedes не убедился в безопасности манёвра и положил иномарку на бок

Авария произошла около часа ночи на улице Речкуновской в Советском районе. Водитель Mercedes’а двигался со стороны Бердска в сторону улицы Лесосечной.





Как сообщили НГС.НОВОСТИ побывавшие на месте ДТП читатели, при развороте водитель не убедился в безопасности манёвра. На повороте в него врезалась Toyota, которая ехала со стороны Лесосечной в сторону Бердска.





«В результате столкновения Mercedes отлетел в разделительный отбойник и перевернулся», — сообщают очевидцы. По предварительным данным, пострадавших нет.





ДТП произошло на пустой ночной дороге





От удара Mercedes перевернулся на бок





Утром 15 августа похожая авария парализовала движение на улице Бориса Богаткова. Причиной пробки стал перевернувшийся медицинский УАЗ, столкнувшийся с автомобилем Lexus RX 330.