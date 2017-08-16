Просто о сложном: в Новосибирске сняли мультфильм о возникновении Вселенной
В Новосибирской «Лаборатории научной анимации» создали мультфильм о зарождении Вселенной. Мультфильм «Элементы, звёзды, планеты» повествует о возникновении нашего мира, химических элементах, звёздах и планетах.
«Лаборатория научной анимации» — это некоммерческий проект, цель которого рассказать людям о сложных научных вещах языком анимации.
«Часто в результате получается мульт, который интересен не только его создателям, но и широкому кругу зрителей. Мы стараемся сделать так, чтобы этот круг был максимально широким», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудник «Лаборатории» Дмитрий Чубаров.
Создание мультфильма «Элементы, звёзды, планеты» заняло почти полгода.
«Озвучиванием мультфильма занимались те же ребята, которые участвовали в съемках. В этом им помогала Дарья Шелковникова, актёр, режиссёр и преподаватель сценической речи. В проекте на добровольной основе участвует много людей. В этом мультфильме главным научным консультантом был молодой учёный из института нефтегазовой геологии Сергей Ращенко», — добавил Дмитрий.
Кстати, в июле новосибирские мультипликаторы получили награду международного фестиваля «Жар-птица» за работу про котов под дождем.
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Александр Сильченко
Скриншот и видео предоставлены Дмитрием Чубаровым