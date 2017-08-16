С добрым утром, страна: просыпаемся с красивым таймлапсом рассвета от НГС

С добрым утром, страна: просыпаемся с красивым таймлапсом рассвета от НГС (видео)

14 редакций сети городских порталов Hearst Shkulev Regional Network, куда входят НГС.НОВОСТИ, сняли красивый таймлапс с рассветом в разных городах — мы не спали несколько ночей и заставляли наших фотографов ни свет ни заря подниматься на самые высокие точки, чтобы сделать для вас это видео.


В этом ролике — восход солнца над 14 городами, где есть редакции сети Hearst Shkulev Regional Network: от Красноярска до Ярославля.


Ролик с рассветом в Новосибирске снял фотограф НГС.НОВОСТИ Александр Ощепков — в поисках красивой картинки он забрался на крышу «Ситицентра» на улице Депутатской и застал утренний туман, покрывающий ещё сонный город.



«Я снимал это в начале августа. На съёмку ушло часа три: приехал где-то в 4:30 и снимал почти до 7 утра. Безумно понравились ролики других редакций, но считаю, что Новосибирск — самый красивый город», — говорит Александр.


Полная версия таймлапса Новосибирска


Справка: Hearst Shkulev Digital — digital-подразделение издательского дома Hearst Shkulev. В его состав входят сеть городских порталов (в том числе NGS.RU, E1.RU, 74.RU, NN.RU), ведущие региональные сайты по поиску работы и недвижимости ZARPLATA.RU и N1.RU, сеть женских сайтов, включая Woman.ru, WDay.ry, Elle.ru, Starhit.ru и другие, а также сайты MAXIM Online и Вокруг света.

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Кирилл Шматков
Видео Hearst Shkulev Media (1), Александра Ощепкова (2)

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