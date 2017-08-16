Торс как у Путина: новосибирцы присоединились к флешмобу Павла Дурова

Новосибирцы активно присоединяются к флешмобу #PutinShirtlessChallenge, который запустил основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Цель акции — выложить в соцсети фото, которое отсылает к образу президента России Владимира Путина, оголившему свой торс во время отдыха в тайге. Присоединившиеся к флешмобу выкладывают свои фотографии в социальной сети Instagram с тегом #PutinShirtlessChallenge. Многие пользователи относятся к затее с юмором, выкладывая фотографии обвисших животов. 


С большим энтузиазмом в челлендже участвуют и новосибирцы.

#putinshirtlesschallenge 😅

Публикация от Olga (@semensemenitch)


#putinshirtlesschallenge #durov

Публикация от Kostya (@kostya_pro)

«Я узнал о флешмобе на странице Павла Дурова в Instagram, подписан на него. Вообще люблю подобные конкурсы и люблю фотографироваться. Участвовал ради поддержания затеи и уведомления своих подписчиков об этом конкурсе», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ участник флешмоба из Новосибирска Константин Процкий.


С небольшой натяжкой можно предположить, что поучаствовать в #PutinShirtlessChallenge решил даже мэр Новосибирска Анатолий Локоть — причем еще до того, как это стало мэйнстримом, но без обнажёнки: все мы помним, что в День города он похвастался своим мокрым фото, сделанным на улице Ленина

Гуляю по пешеходной улице Ленина. #МэрНовосибирска

Публикация от Анатолий Локоть (@a_lokot)


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Александр Сильченко 
Фото instagram.com/semensemenitch (1), instagram.com/kostya_pro (2), instagram.com/a_lokot (3)

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