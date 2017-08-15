Пропавший 12-летний мальчик нашелся спустя 5 дней в «МЕГЕ»

Пропавший 12-летний Данил Евсейкин
Пропавший 12-летний Данил Евсейкин

Пропавший пять дней назад 12-летний Данил Евсейкин найден живым. Как сообщили НГС.НОВОСТИ волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», сегодня они обнаружили ребенка в ТЦ «МЕГА» на улице Ватутина.


«Видимо, мальчику не нравится жить с родителями. Наши источники сообщили, что он может находиться в ТЦ "МЕГА". Оперативно направили наших волонтеров в торговый центр, где установили местонахождение мальчика. С помощью охранников "МЕГИ" задержали его. Все мероприятия заняли не больше получаса. Ребёнка передали родителям, которые подтвердили, что это их пропавшее чадо», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


Данил Евсейкин ушел из дома на улице Римского-Корсакова в четверг, 10 августа. К поискам пропавшего ребёнка почти сразу подключились волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» и полиция.


Дети, которые убегают от родителей, ставят на уши весь Новосибирск не первый раз за это лето. Напомним, что в июле весь город искал 13-летнюю школьницу Аизу Усубалиеву — она ушла из дома и гуляла по городу, пока её не узнала пассажирка маршрутки.

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Александр Сильченко
Фото предоставлено волонтёрами новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт»

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