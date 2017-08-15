Немного оставили: посольство Казахстана сделало заявление о новосибирском озере

Установка пограничных столбов в Купинском районе
Установка пограничных столбов в Купинском районе

15 августа посольство Республики Казахстан в России заявило, что новосибирское озеро Сладкое перейдет в собственность республики частично, а не полностью.  


«Комиссия пояснила, что начертание государственной границы разделяет водоем в соотношении 70:30 в пользу Казахстана… Никаких регулировок и разменов не производилось,


и местоположение установленных пограничных знаков полностью соответствует материалам делимитации и проектным координатам, утвержденных Комиссией», — говорится в сообщении пресс-службы посольства.


Вчера НГС.НОВОСТИ сообщали, что озеро Сладкое, которое находится в 20 километрах от райцентра Новосибирской области Купино, передано Республике Казахстан.


Как пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ глава администрации Купинского района Владимир Шубников, озеро не представляет экономического интереса для России. 


«У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. Озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное», — пояснил Шубников. 


Однако мнение главы администрации и самой администрации разнилось — представители администрации отметили, что это озеро посещало большое количество любителей охоты. На него ездили как местные жители, так и жители Новосибирской и Омской областей.


На российско-казахстанской границе работают два отдела пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области: в Купино и в Карасуке. С 2010 года здесь начали ставить пограничные столбы.

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Мария Шевлягина
Фото kupino.nso.ru

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