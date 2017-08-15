Новосибирский зоопарк перестал работать до позднего вечера

Зоопарк сократил работу вечером на час — двери для посетителей с 15 августа будут закрываться в 21:00 
Зоопарк сократил работу вечером на час — двери для посетителей с 15 августа будут закрываться в 21:00 

С 15 августа Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило будет работать до 21:00.


Как отметили в пресс-службе зоопарка, кассы будут работать до 20:00. «После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — добавили работники зоопарка.


Полтора месяца назад зоопарк впервые продлил работу до позднего вечера — двери зоопарка закрывались для посетителей только в 22:00. Это изменение было вызвано жарой и летним увеличением длины светового дня. «С 21:00 до 22:00 дневные животные начинают готовиться ко сну, а ночные, наоборот, просыпаются, начинают себя вести активнее», — рассказывала тогда работник зоопарка Евгения Пирожкова.


С приходом первой осенней прохлады сокращается и продолжительность светового дня. По данным Западно-Сибирскоо УГМС, сегодня, 15 августа, закат будет в 21:03. К примеру, 30 июня, когда время работы зоопарка было продлено на час, закат солнца был в 22:11. 


Несмотря на сокращение времени работы, в Новосибирском зоопарке вскоре пройдет масса мероприятий для посетителей. 27 августа в зоопарке состоится масштабное празднование 70-летнего юбилея. «Будут викторины, конкурсы — мы ждём всех посетителей в гости. Праздничная программа находится ещё в разработке», — рассказал 26 июля директор новосибирского зоопарка Андрей Шило. Всего на праздник зоопарк потратит 4,5 млн руб.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Мария Шевлягина 
Фото Густаво Зырянова

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