Чиновники предупредили жителей тихого центра о перекрытиях улицы Ленина в 2018 году

Чиновники выслушали жалобы жителей тихого центра на шум, грязь и облупленные фасады

Представители мэрии Новосибирска предупредили жильцов домов в тихом центре о продолжении перекрытий улицы Ленина в 2018 году.





«Нам объяснили, что перекрытие в этом году будет до 17 сентября, а в следующем году — с мая, также по выходным. Сказали, что полностью улицу не закрыть, потому что это будет коллапс», — рассказал старший по дому на улице Ленина, 18 Павел Костерев. По его словам, сегодня жильцы домов на Ленина, 8 и 9, Советской, 35 и Урицкого, 32 и управляющие крупнейшего на улице супермаркета «Универсам» встретились с начальником городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анной Терешковой.





Раньше городские власти рассматривали возможность перекрытия улицы Ленина на более протяжённом участке — от центральной площади Новосибирска до проспекта Димитрова, но ограничились только отрезком до улицы Урицкого. Анна Терешкова подтвердила НГС.НОВОСТИ, что решение об увеличении пешеходной зоны ещё не принято.







«Мы абсолютно продуктивно [пообщались], договорились сделать такой клуб, но пока не то чтобы любителей улицы Ленина, а людей, которые заинтересованы, чтобы всё на Ленина было нормально и все интересы были соблюдены», — рассказала Анна Терешкова.







Она пояснила, что жильцы домов в тихом центре пожаловались на шум отдыхающих на улице Ленина, в том числе в позднее время — после 22:00 по закону шуметь запрещено. После наступления часа тишины за порядком будет следить полиция, отметила Терешкова. Усилится и контроль за уборкой мусора, а все музыкальные площадки перенесут на участок от площади Ленина до Советской, добавила глава департамента.





Ещё жильцы предложили ускорить капитальный ремонт фасадов домов на улице Ленина и привести их в порядок быстрее, чем это предусмотрено планами коммунальных предприятий.





Дополнительное финансирование на благоустройство улицы Ленина сегодня поддержал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, который прогулялся по ней в минувшие выходные. «Было бы правильно приступить к обустройству улицы Ленина. И тогда она заиграет своей обустроенностью — озеленением, тротуарной плиткой — всем тем, что должно в эту благоуханность и благоустройство входить», — сказал Городецкий.