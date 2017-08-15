Пятеро пьяных избили сотрудника Росгвардии, провожавшего девушку до дома

Нападение произошло на улице Первомайской поздно вечером 12 августа
Нападение произошло на улице Первомайской поздно вечером 12 августа

Пятеро мужчин избили сотрудника Росгвардии в Первомайском районе Новосибирска, когда он провожал девушку до дома — поймать удалось только троих нападавших.


Гвардеец провожал домой девушку после ссоры с компанией нетрезвых мужчин в магазине — она опасалась за свою безопасность и просила помочь. 


«Скорее всего, у девушки в магазине произошла какая-то словесная перебранка с двумя пьяными мужчинами. По крайней мере, она утверждала, что не она начала конфликт. И когда её провожал сотрудник Росгвардии, она случайно заметила на улице нарушителей, которые были в компании приятелей, и сообщила об этом. Вся компания стала избивать сотрудника Росгвардии, который подошёл к мужчинам разобраться. Рядом с ними стояла беременная женщина, их знакомая», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.


Драка произошла возле дома девушки на улице Первомайской поздно вечером 12 августа. 


На сотрудника Росгвардии с кулаками набросилось пятеро мужчин. Он смог вырваться и сделать предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия.


«Оружие в отношении нападавших мужчин применить не представлялось возможным, так как рядом с ними стояла беременная женщина. На помощь сослуживцу пришёл его напарник, который вызвал подкрепление», — пояснили в СК.


После приезда подкрепления двум нападавшим удалось сбежать, задержаны были только трое.


Сейчас следователи расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Трое нападавших заключены под стражу, ещё один участник драки объявлен в розыск. У следователей пока нет информации о пятом нападавшем — его личность ещё не установлена. 


В Новосибирске сотрудники правопорядка регулярно подвергаются нападению на службе — так, в октябре прошлого года 39-летняя сибирячка избила полицейских и затушила о форму одного сотрудника окурок сигареты.

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 7524
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (88)88
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено