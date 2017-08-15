Пятеро пьяных избили сотрудника Росгвардии, провожавшего девушку до дома

Нападение произошло на улице Первомайской поздно вечером 12 августа

Пятеро мужчин избили сотрудника Росгвардии в Первомайском районе Новосибирска, когда он провожал девушку до дома — поймать удалось только троих нападавших.







Гвардеец провожал домой девушку после ссоры с компанией нетрезвых мужчин в магазине — она опасалась за свою безопасность и просила помочь.





«Скорее всего, у девушки в магазине произошла какая-то словесная перебранка с двумя пьяными мужчинами. По крайней мере, она утверждала, что не она начала конфликт. И когда её провожал сотрудник Росгвардии, она случайно заметила на улице нарушителей, которые были в компании приятелей, и сообщила об этом. Вся компания стала избивать сотрудника Росгвардии, который подошёл к мужчинам разобраться. Рядом с ними стояла беременная женщина, их знакомая», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.







Драка произошла возле дома девушки на улице Первомайской поздно вечером 12 августа.





На сотрудника Росгвардии с кулаками набросилось пятеро мужчин. Он смог вырваться и сделать предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия.





«Оружие в отношении нападавших мужчин применить не представлялось возможным, так как рядом с ними стояла беременная женщина. На помощь сослуживцу пришёл его напарник, который вызвал подкрепление», — пояснили в СК.







После приезда подкрепления двум нападавшим удалось сбежать, задержаны были только трое.







Сейчас следователи расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Трое нападавших заключены под стражу, ещё один участник драки объявлен в розыск. У следователей пока нет информации о пятом нападавшем — его личность ещё не установлена.







В Новосибирске сотрудники правопорядка регулярно подвергаются нападению на службе — так, в октябре прошлого года 39-летняя сибирячка избила полицейских и затушила о форму одного сотрудника окурок сигареты.