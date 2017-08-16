Фабрика патриотов: губернатор создал центр воспитания любви к Родине

Сотрудники нового учреждения будут прививать новосибирцам любовь к Родине
Сотрудники нового учреждения будут прививать новосибирцам любовь к Родине

Правительство Новосибирской области создало новое госучреждение для патриотического воспитания жителей — в нём будут работать 32 человека. 


Распоряжение о создании ГКУ «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» за подписью губернатора Владимира Городецкого опубликовано на сайте правительства 15 августа. 


В пресс-службе областного правительства корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что центр нужен для госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы». Новосибирская область — один из семи российских регионов, где таких учреждений не было до сих пор. А к концу этого года они должны появиться во всех 85 субъектах РФ. 


Цель нового учреждения сформулирована в распоряжении довольно расплывчато — «проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания, развития институтов гражданского общества, местного самоуправления».


В штате нового учреждения должно работать не более 32 человек, уточняется в распоряжении. При этом, по данным правительства, в других регионах в таких же структурах работает и большее число специалистов: в Саратовской области — 66. 


В пресс-службе правительства пояснили, что в этом году в центр наймут 11 человек — они составят план работы учреждения и будут «решать организационные вопросы». Объёмы финансирования учреждения в правительстве не раскрывают.


Воспитанием патриотизма власти занимаются уже давно. В прошлом году департамент образования мэрии Новосибирска заказал для школьников электронные книги — в длинном списке произведений были труды о войне России и Запада.

Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.  

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 355
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено