Фабрика патриотов: губернатор создал центр воспитания любви к Родине

Сотрудники нового учреждения будут прививать новосибирцам любовь к Родине

Правительство Новосибирской области создало новое госучреждение для патриотического воспитания жителей — в нём будут работать 32 человека.





Распоряжение о создании ГКУ «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» за подписью губернатора Владимира Городецкого опубликовано на сайте правительства 15 августа.





В пресс-службе областного правительства корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что центр нужен для госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы». Новосибирская область — один из семи российских регионов, где таких учреждений не было до сих пор. А к концу этого года они должны появиться во всех 85 субъектах РФ.





Цель нового учреждения сформулирована в распоряжении довольно расплывчато — «проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания, развития институтов гражданского общества, местного самоуправления».







В штате нового учреждения должно работать не более 32 человек, уточняется в распоряжении. При этом, по данным правительства, в других регионах в таких же структурах работает и большее число специалистов: в Саратовской области — 66.





В пресс-службе правительства пояснили, что в этом году в центр наймут 11 человек — они составят план работы учреждения и будут «решать организационные вопросы». Объёмы финансирования учреждения в правительстве не раскрывают.





Воспитанием патриотизма власти занимаются уже давно. В прошлом году департамент образования мэрии Новосибирска заказал для школьников электронные книги — в длинном списке произведений были труды о войне России и Запада.