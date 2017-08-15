Новосибирских красавиц наградили бегемотами и кокошниками на конкурсе красоты в Петербурге

Бердчанка Диана Стахеева стала 1-й вице-миссис всероссийского конкурса красоты «Великая Русь»

Пять девушек из Новосибирской области получили призовые титулы в финале всероссийского конкурса красоты «Великая Русь», который прошёл 14 августа в Санкт-Петербурге.







Конкурс проходил в разных возрастных категориях. 1-й вице-миссис — этот титул среди замужних женщин и женщин с детьми — стала 25-летняя руководитель бердского клуба аквайс-спорта Диана Стахеева, 2-й вице-миссис — 37-летняя певица Элис Бертульсон из Новосибирска. 14-летняя бердчанка Марьяна Журавлёва завоевала главный титул — мисс «Великая Русь». Мини-мисс стала 12-летняя Дарья Бухарова, а второй вице-мини-мисс — 11-летняя Алина Шушакова. Обе девочки из Бердска.





По словам Дианы Стахеевой, соревноваться в Санкт-Петербурге было сложно — на финал приехали уже «коронованные» участницы, победительницы различных конкурсов красоты. «Очень большое количество участниц было, потому что три категории участвовали. В "Миссис" было 18 девушек. Тяжело было морально из-за того, что все были с коронами», — говорит Стахеева.





Финал всероссийского конкурса «Великая Русь» проходил в Санкт-Петербурге в течение недели





2-я вице-миссис конкурса Элис Бертульсон в костюме, сделанном на заказ за 50 тысяч рублей





Участницы конкурса прожили в Санкт-Петербурге в течение недели. Жюри оценивало общение девушек с публикой во время презентаций, снимки с фотосессий в свадебных платьях, выход в национальных костюмах, дизайнерских шляпках и танцевальный номер. У детей была отдельная программа.





Мисс «Великая Русь» Марьяна Журавлёва





Мини-мисс Дарья Бухарова с розовым бегемотом





«Сложность была в том, чтобы найти дизайнера для изготовления национального костюма. Национальный костюм Сибири, естественно, из меха. Вместе с украшением на голову из жемчуга он обошёлся в пятьдесят тысяч рублей», — рассказала 2-я вице-мисс «Великая Русь» Элис Бертульсон.







Победительницам взрослого конкурса вместо корон вручали расшитые кокошники, а детям к традиционным коронам добавили огромные плюшевые игрушки.







«Подарки, которые мне понравились больше всего — плюшевые игрушки. Плюшевый зайчик и огромный розовый бегемотик с сердечком. Где-то высотой сантиметров восемьдесят. Да, я с ними сплю!» — рассказала мини-мисс Дарья Бухарова.







Юную мисс «Великая Русь» Марьяну Журавлёву члены жюри назвали «начинающей Водяновой». Марьяна — модель агентства Global Russian Models, но в конкурсе красоты участвовала впервые.





Дарья Бухарова (слева) и 2-я вице-мини-мисс Алина Шушакова





В начале августа НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как бердские участницы конкурса «Великая Русь» одержали победу в местном этапе и готовились к поездке в Санкт-Петербург.