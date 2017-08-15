«Их не надо бояться»: на набережной показали портреты увлечённых детей с синдромом Дауна

Сегодня, 15 августа, в парке «Городское начало» открылась необычная уличная выставка — там показали фотографии детей с синдромом Дауна. Автор проекта «Верю в тебя», фотограф Влада Трифонова, не просто сделала портреты людей, а запечатлела их экскурсии в пожарную часть, ресторан, филармонию.







Мама Павла 15 лет назад учредила общественную организацию «Даун синдром»





«Поскольку я работала психологом в общественной организации "Даун синдром", мне знакомы проблемы детей, — рассказала НГС.НОВОСТИ Влада Трифонова. — Помимо всего прочего, хотелось затронуть тему трудоустройства таких людей, потому что у нас нет рабочих мест. Мало кто представляет, на что способны люди с синдромом Дауна, но, по моему опыту, у них очень богатый потенциал. В основном творческий, конечно. Ведь они обладают способностью, которой нет у многих обычных людей, — умением безусловно любить. Они очень открытые, принимают человека, тонко чувствуют поэзию, музыку — и сами способны к творческим проявлениям».





На открытие выставки пришла начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова (на фото справа)





Перед тем как приступить к фотоссесиям, Влада Трифонова составила список мест, куда она смогла бы привести детей. Затем герои проекта вместе с родителями выбрали интересные им локации: пожарную часть, пиццерию, филармонию, мастерские художника и скульптора, планетарий и другие точки на карте города. «Хочется, чтобы люди понимали, с кем мы ходим по одним улицам, что их не надо бояться, что они могут нам многое дать — может, даже больше, чем мы им», — говорит о цели выставки Трифонова.







Свят любит музыку, поэтому решил побывать в гостях у коллектива филармонии





По словам Влады Трифоновой, на проект ушло полтора месяца. Самым ярким моментом для неё стал визит мальчика по имени Свят на репетицию ансамбля Insula Magica. «Поначалу было непонимание того, зачем в зале филармонии сидит ребёнок, — это ощущение буквально витало в воздухе, — вспоминает автор выставки. — А потом ему предложили поиграть на деревянной флейте, которую сам музыкант изготовил. Мальчик начал дуть, они стали играть втроём, и ребёнок подхватил темп, ритм. А он специально не учился музыке. Все были очарованы — это был волшебный момент! Конкретно этот ребёнок немного говорит, но когда музыканты решили подарить ему на прощание эту флейту, он поднял руку вверх и сказал: "Сегодня такой день, такой день!". Потом мальчик принёс инструмент в школу, учительница музыки стала с ним заниматься, и он даже выступил на школьном концерте».







На открытие выставки пришли семьи с детьми





Учредитель городской общественной организации инвалидов «Даун синдром» Татьяна Есипова и её сын Павел тоже приняли участие в проекте. «Мы были на кафедре летательных аппаратов НГТУ, изучили все самолёты, под руководством профессора сделали свой самолёт, потом запускали его, — вспоминает она. — Это было очень увлекательно».





По словам Татьяны Есиповой, дети живут в своём мире, но это совсем не означает, что они не способны учиться и работать





Сыну Татьяны Есиповой в этом году исполнится 20 лет. По её словам, молодой человек любит и умеет готовить — он даже участвует в кулинарном шоу в одном из ресторанов города. «Сын ходит в центр реабилитации, а хотелось бы, чтобы он освоил какую-то профессию, нашёл себе применение, — сетует мать Павла Есипова. — После школы такие люди вычеркнуты из жизни, хотя многие из них способны учиться и работать. Понятно, что это должна быть помогающая профессия, например, ассистент повара. Эта проблема актуальна для всей страны, но никто не хочет браться за её решение. Видимо, сначала в обществе должно возникнуть понимание, что эти люди тоже могут быть полезными».







Создательница общественной организации вспоминает, что в советское время в городе работали лечебные мастерские, однако в перестройку эту систему разрушили, а сегодня компании не готовы брать в штат сотрудников с синдромом Дауна. При этом Татьяна Есипова уверяет, что, как правило, такие люди ответственны, тепло относятся к своему делу и к человеку, который их принимает.





Фотовыставка в парке «Городское начало» будет работать до 29 августа. Это не первый случай, когда новосибирцы творчески подходят к решению проблем людей, которым сложно адаптироваться в обществе. Так, в апреле на улице Ленина прошла акция «Зажги синим» в поддержку детей, страдающих аутизмом — тогда перед новосибирцами выступил Игорь Корнелюк.