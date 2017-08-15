По новым правилам сотрудникам ГИБДД запретят хамить водителям

По новым правилам полицейским во время общения с водителем будет запрещено курить, а также допускать «высказывания дискриминационного характера». Соответствующие положения Госавтоинспекция планирует внести в регламент по надзору за дорожным движением, сообщает «КоммерсантЪ».





Эксперты считают, что это позволит водителям лучше защищать свои права. «Так, в действующем регламенте сказано, что при разговоре с водителем сотрудник обязан быть "вежливым, объективным и тактичным, обращаться к собеседнику на «вы», требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания, проявлять спокойствие и выдержку"», — говорится в сообщении.





Сотрудник должен будет воздерживаться от «любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений».





«Инспектору не рекомендуется вести себя грубо, проявлять пренебрежительный тон, быть заносчивым, делать предвзятые замечания. Не допускаются "действия, провоцирующие противоправное поведение", "оскорбительные выражения или реплики", а также курение», — приводит цитаты издание.





Новая редакция документа уже направлена в Минэкономики.