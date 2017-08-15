В Заельцовском районе парковку решили построить вплотную к детскому саду

Дорожники работают у ограды садика на улице Тимирязева

Жительница Новосибирска обеспокоилась тем, что рядом с детским садом в Заельцовском районе делают парковку вместо газона.





В редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась читательница по имени Светлана. Женщина — мама воспитанника детсада № 59, рядом с которым ремонтируют внутриквартальный проезд, превращая его, по словам Светланы, в парковочный карман.





«Расстояние от детских учреждений до парковок должно быть не менее 15 метров, если на парковке до 10 машин, а здесь их явно будет больше», — пояснила Светлана корреспонденту НГС.НОВОСТИ. При этом в районной администрации уверяют, что нарушений нет, утверждает сибирячка.





Из разговора с другими родителями она узнала, что часть из них жаловалась в мэрию на нехватку парковочных мест — небольшая стоянка сейчас есть рядом со входом на территорию детсада.





Строители начали работать у ограды детсада на прошлой неделе — они сняли слой земли с газоном, «который хоть как-то отделял прогулочные площадки от проезжей части», говорит Светлана. Сейчас здесь лежит щебень и установлены поребрики.





Заведующая детсадом № 59 Елена Махова сообщила НГС.НОВОСТИ, что с ней никто обустройство парковки не обсуждал, хотя жалобы на нехватку парковочных мест действительно были. «Возможно, администрация самостоятельно приняла такое решение [расширить парковку]», — предположила заведующая.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, но ответа пока не получила.





Новосибирцы не впервые выступают против строительства парковок. Похожая история разыгралась в конце июля на улице Дмитрия Донского. Жители двух домов разделились на два лагеря — одни выступали за стоянку возле детской площадки, другие — против.