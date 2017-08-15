Собрался в Крым, но спрятался на даче: сбежавшего подростка нашли под Новосибирском

Андрей Сарваев

16-летний новосибирец Андрей Сарваев найден под Новосибирском — 2 дня назад он сбежал из дома, родственники предполагали, что он уехал в Крым.







Волонтёры новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» узнали точное местонахождение подростка — его нашли под Новосибирском, в дачном посёлке возле села Плотниково.





«Он гостил у знакомых на даче. Наши волонтёры в мягкой форме, но настойчиво порекомендовали отправиться с ними в отделение полиции, что парень и сделал»,





— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.





Андрей Сарваев ушёл из дома на улице Зыряновской в воскресенье, 13 августа. Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» ранее сообщали, что подросток забрал свои вещи, деньги и документы. «Этим летом он отдыхал в Крыму с родителями — его семья была в июне-июле на Керченской переправе. Ему там понравилось. Он маме говорил, что хочет там жить. Потом после приезда он поставил родителям ультиматум, что всё равно поедет туда жить, говорил, что поедет автостопом», — объяснял ранее Шишкин.