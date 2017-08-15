«Скорая» не проедет: бетонный забор перекрыл проезд к многоэтажке

Ещё недавно на месте забора был проезд для машин
Ещё недавно на месте забора был проезд для машин

Жители девятиэтажки на улице Калинина, 20 в городе Оби не могут проехать к своему дому — владелец земельного участка рядом с этим домом отгородился бетонным забором.


«Он принёс план и показывал, что это его территория и он закрывает проезд к дому, потому что земельный участок принадлежит ему. Жаловались в администрацию, была выездная комиссия, и на ней решили, что предприниматель ждёт геодезистов, которые сделают разметку участков. Но вчера приехала техника и появился забор», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ старшая по дому Зинаида Петренко.


По её словам, теперь подъехать к дому можно только через территорию соседней стройки, но там плохая и узкая дорога. Жители переживают, что к их дому не сможет проехать ни пожарная машина, ни «скорая помощь», ни мусоровоз.


Вид на забор из двора дома
Вид на забор из двора дома


По данным жителей, участок рядом с их домом принадлежит гендиректору ООО «Новые технологии» Равилю Фиткулину. Предприниматель передал корреспонденту НГС.НОВОСТИ через секретаря, что от комментариев отказывается.


Один из последних случаев, когда соседи поссорились из-за перекрытой дороги, произошёл в июне. Жители дома № 41 на улице Блюхера возмутились действиями жителей соседнего дома № 37, которые поставили шлагбаум и перекрыли им выезд на улицу.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены жителями дома

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