«Скорая» не проедет: бетонный забор перекрыл проезд к многоэтажке

Ещё недавно на месте забора был проезд для машин

Жители девятиэтажки на улице Калинина, 20 в городе Оби не могут проехать к своему дому — владелец земельного участка рядом с этим домом отгородился бетонным забором.







«Он принёс план и показывал, что это его территория и он закрывает проезд к дому, потому что земельный участок принадлежит ему. Жаловались в администрацию, была выездная комиссия, и на ней решили, что предприниматель ждёт геодезистов, которые сделают разметку участков. Но вчера приехала техника и появился забор», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ старшая по дому Зинаида Петренко.







По её словам, теперь подъехать к дому можно только через территорию соседней стройки, но там плохая и узкая дорога. Жители переживают, что к их дому не сможет проехать ни пожарная машина, ни «скорая помощь», ни мусоровоз.







Вид на забор из двора дома





По данным жителей, участок рядом с их домом принадлежит гендиректору ООО «Новые технологии» Равилю Фиткулину. Предприниматель передал корреспонденту НГС.НОВОСТИ через секретаря, что от комментариев отказывается.







Один из последних случаев, когда соседи поссорились из-за перекрытой дороги, произошёл в июне. Жители дома № 41 на улице Блюхера возмутились действиями жителей соседнего дома № 37, которые поставили шлагбаум и перекрыли им выезд на улицу.