Прокурор потребовал посадить экс-губернатора Василия Юрченко на 4 года

Василий Юрченко стал фигурантом уголовного дела осенью 2014 года

15 августа в Центральном районном суде во время очередного слушания по делу бывшего губернатора НСО гособвинитель Константин Наумкин потребовал отправить Василия Юрченко на 4 года в колонию.







«Максимальный срок наказания по этой статье – 7 лет, обычно не назначается. Максимальный срок получают рецидивисты, которые уже 10 раз судимые, а он положительно характеризуется, поэтому мы попросили 4 года», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель Генеральной прокуратуры РФ в СФО Константин Наумкин.







Юрченко обвиняют в превышении полномочий при продаже имущественного комплекса в центре Новосибирска, на улице Чаплыгина. В результате этого, полагает следствие, областному бюджету нанесён ущерб в 14 млн рублей — их прокурор тоже предложил судье взыскать с бывшего высокопоставленного чиновника.







Напомним, в феврале Следственный комитет закрыл одно из уголовных дел в отношении Василия Юрченко. Уголовное дело «о превышении полномочий при переводе земель обороны в статус сельскохозяйственных» было возбуждено осенью 2014 года.







Василий Юрченко был отправлен президентом РФ в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия, в отношении него было возбуждено два уголовных дел. Оба — по статье «Превышение должностных полномочий».





Кроме самого Василия Юрченко под уголовное дело попала его жена Наталья. Её подозревают в том, что она не уведомила государство о получении вида на жительство в Австрии.