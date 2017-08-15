Проспект благоуханности: губернатор захотел привести в порядок улицу Ленина

В минувшее воскресенье по улице Ленина гуляло не очень много новосибирцев

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поделился впечатлениями после прогулки по пешеходной улице Ленина — теперь ее могут включить в программу по обустройству городской среды.





«Лучше пешеходной зоны, чем сама улица Ленина, конечно, нет. Она в самом центре — тут театральная линия, кафе, рестораны — всё это есть. Задача одна — как наполнить эту зону тем, по чему бы хотелось пройти, чтобы была мотивация. Надеюсь, сможем вместе поставить улицу Ленина в программу обустройства городской среды. В этом году у нас по ней идёт набережная <...>, а следующим этапом, считаю, было бы правильно приступить к обустройству улицы Ленина.





И тогда она заиграет своей обустроенностью — озеленением, тротуарной плиткой — всем тем, что должно в эту благоуханность и благоустройство входить», — заявил губернатор.





Решение сделать часть улицы Ленина пешеходной по выходным было принято новосибирскими властями в июле. В первый раз этот формат был опробован 29 июля и вызвал тогда недовольство части горожан. Люди жаловались на громкую музыку и на то, что горожане превратили дворы домов в общественные туалеты.







«Это преодолеваемо. Я хочу верить, что руководство мэрии понимает, что надо преодолевать эти трудности, надо реагировать на них, находить новые решения», — сказал губернатор.





На минувших выходных улица Ленина была открыта для пешеходных прогулок уже в третий раз. Проезжая часть была разделена на тематические зоны. Новосибирцы могли поиграть в шахматы, попробовать свои силы в сборке автомата Калашникова.





При этом Владимир Городецкий поделился и негативными впечатлениями от улицы Ленина — его смутили торговые точки с одеждой и бетонные блоки, которыми ограничивают пешеходную часть улицы.







«Правильно и лучше, если бы улица была постоянно открыта, не временно, но это связано с транспортной магистралью по улице Советской, но я думаю, можно будет найти решение. Пешеходная зона в крупных городах должна быть. Это шарм востребованности, благоуханности — это цивилизованно, это должно быть», — резюмировал Городецкий.