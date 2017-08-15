Проспект благоуханности: губернатор захотел привести в порядок улицу Ленина

В минувшее воскресенье по улице Ленина гуляло не очень много новосибирцев 
В минувшее воскресенье по улице Ленина гуляло не очень много новосибирцев 

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поделился впечатлениями после прогулки по пешеходной улице Ленина — теперь ее могут включить в программу по обустройству городской среды.


«Лучше пешеходной зоны, чем сама улица Ленина, конечно, нет. Она в самом центре — тут театральная линия, кафе, рестораны — всё это есть. Задача одна — как наполнить эту зону тем, по чему бы хотелось пройти, чтобы была мотивация. Надеюсь, сможем вместе поставить улицу Ленина в программу обустройства городской среды. В этом году у нас по ней идёт набережная <...>, а следующим этапом, считаю, было бы правильно приступить к обустройству улицы Ленина. 


И тогда она заиграет своей обустроенностью — озеленением, тротуарной плиткой — всем тем, что должно в эту благоуханность и благоустройство входить», — заявил губернатор. 


Решение сделать часть улицы Ленина пешеходной по выходным было принято новосибирскими властями в июле. В первый раз этот формат был опробован 29 июля и вызвал тогда недовольство части горожан. Люди жаловались на громкую музыку и на то, что горожане превратили дворы домов в общественные туалеты. 


«Это преодолеваемо. Я хочу верить, что руководство мэрии понимает, что надо преодолевать эти трудности, надо реагировать на них, находить новые решения», — сказал губернатор. 


На минувших выходных улица Ленина была открыта для пешеходных прогулок уже в третий раз. Проезжая часть была разделена на тематические зоны. Новосибирцы могли поиграть в шахматы, попробовать свои силы в сборке автомата Калашникова. 


При этом Владимир Городецкий поделился и негативными впечатлениями от улицы Ленина — его смутили торговые точки с одеждой и бетонные блоки, которыми ограничивают пешеходную часть улицы. 


«Правильно и лучше, если бы улица была постоянно открыта, не временно, но это связано с транспортной магистралью по улице Советской, но я думаю, можно будет найти решение. Пешеходная зона в крупных городах должна быть. Это шарм востребованности, благоуханности — это цивилизованно, это должно быть», — резюмировал Городецкий. 

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе ВКонтакте.

Ольга Власова
Фото Стаса Соколова

Прочтений: 9562
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (148)148
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено