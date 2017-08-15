Верните Кая: у новосибирца украли супердоброго хаски, пока он ходил в магазин

Хаски Кай пропал 10 августа
Хаски Кай пропал 10 августа

Поздно вечером 10 августа новосибирец Иван Воронцев гулял с 2-летним хаски Каем в районе улицы Авиастроителей. Мужчина зашёл в супермаркет на Лазарева, 27, чтобы купить пачку сигарет, и привязал собаку около входа. Спустя две-три минуты Иван вернулся, но Кай пропал.


«Муж собаку на поводок привязал около входа в магазин, они с поводка отцепили и за ошейник потащили. Люди видели, как собака оборачивалась, сопротивлялась. Я все выходные с дочкой ходила, искала Кая, просила записи с видеокамер, расклеивала объявления. Мне дали записи с камер на магазине, сауне и соседнем доме», — рассказала НГС.НОВОСТИ хозяйка собаки Анастасия Воронцова.


Хозяева расклеили объявления о пропаже собаки по всему району
Хозяева расклеили объявления о пропаже собаки по всему району


Анастасия и её муж предполагают, что собаку забрали мужчины, покупавшие в магазине водку около 23:00. На видео, которое предоставили хозяева пса в редакцию НГС, видно, что двое мужчин бегут с собакой до края дома, один сворачивает на тротуар, а второй с собакой оказывается в слепой зоне камеры.



Хозяева Кая уверены: его посадили в машину и увезли. «Он супердобрый, поэтому такая беда с ним произошла», — говорит хозяйка.


Мужчины, которые, вероятно, забрали собаку
Мужчины, которые, вероятно, забрали собаку


Анастасия говорит, что семья очень скучает по собаке. «Моей дочке1 год 7 месяцев, она ходит по квартире с микрофоном и говорит в него: "Кай, Кай". Когда видит на улице объявление о пропаже, то кричит: "Кай!". От этого сердце разрывается. Я купила щенка у беременной девушки и узнала, что сама беременна. Нам дорога эта собака как талисман», — поделилась переживаниями Анастасия.


Хаски Кая любит вся семья, а особенно маленькая дочка хозяев
Хаски Кая любит вся семья, а особенно маленькая дочка хозяев


Хозяева надеются, что новосибирцы узнают укравших собаку мужчин или видели самого Кая на улицах города.


Судя по новосибирским сайтам объявлений, щенок хаски стоит от 7 до 20 тысяч рублей, взрослая собака — около 3–5 тысяч рублей.


В числе самых необычных краж, случившихся в Новосибирске, можно вспомнить похищение стального скелета «Петрович» с улицы Толмачёвской, а также пропажу 845 шоколадок из супермаркетов.

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Ксения Евдокимова
Фото и видео предоставлены Анастасией Воронцовой

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