«Нужно извиниться»: РПЦ пошла войной на мэра Локтя из-за памятника Николаю II

Александр Новопашин на службе
Александр Новопашин на службе

Настоятель собора во имя Александра Невского, у которого установили скандальный памятник Николаю II и цесаревичу Алексею, Александр Новопашин обрушился с критикой на мэра Новосибирска Анатолия Локтя — протоиерей потребовал от мэра извинений и заявил, что его слова спровоцировали осквернение скульптуры.


На сайте собора опубликован комментарий Новопашина «Кто и как раскачивает наше общество (к 100-летию Октябрьской революции)». 


В тексте протоиерей ссылается на сообщение сайта Новосибирского обкома, в котором приводится мнение мэра о памятнике Николаю II. «Я не являюсь сторонником монархического строя. Не являюсь сторонником и непосредственно Николая II. С моей точки зрения, в истории России есть ряд интересных имён руководителей страны, замечательных личностей, в том числе монархов. Однако Николая II я к ним не отношу», — цитирует Локтя сайт обкома. В том же тексте мэр признаётся в симпатии к Иосифу Сталину — «как руководитель ближе и в историческом плане, и в идеологическом»


«Вот и мэр Новосибирска Локоть, являющийся "по совместительству" первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ и членом ЦК КПРФ поспешил высказаться по этому поводу. <...> Ну, кто бы сомневался!» — иронизирует настоятель собора (пунктуация сохранена). 


Разбитый памятник Николаю II и царевичу Алексею накрыт простынёй
Разбитый памятник Николаю II и царевичу Алексею накрыт простынёй


Новопашин сожалеет, что памятник Ленину на одноимённой площади «не собираются сносить», обвиняет мэра в оскорблении чувств верующих и требует от него извинений: 


«Словом, по мнению мэра, "Николай II — не та личность, которая заслуживает памятника" — таков заголовок статьи, выложенной на новосибирском сайте коммунистов. А вот эти слова можно воспринять как оскорбление религиозных чувств верующих. Граждан, для которых светлый образ Государя и его святой семьи свят. <...> Как объяснить людям, обладающим властью и пыльной идеологией, что нельзя глумиться над христианскими святынями, оскорблять имена святых Божиих, почитаемых православными русскими людьми. И если это произошло, то необходимо извиниться», — пишет протоиерей. 


Также Новопашин упоминает руководителя городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анну Терешкову, которая объявила, что в Новосибирске могут выпустить в прокат фильм «Матильда» о Николае II — это предложение священнослужитель называет «провокацией». 


Вспоминает настоятель собора и о нападении на памятник в ночь на 1 августа — его, по мнению Новопашина, спровоцировало «давление красных» и «провокационное заявление мэра». «Многие уверены, что преступление совершено экстремистом на почве политической и религиозной ненависти. И это уже не просто вандализм, это уже совсем другая статья», — пишет Александр Новопашин.


Пресс-секретарь мэра Артём Роговский отказался от комментариев. Также поступил и протоиерей Александр Новопашин. 


Напомним, памятник Николаю II и цесаревичу Алексею появился рядом с собором Александра Невского 16 июля. Спустя 2 недели на памятник залез мужчина и начал бить по нему топором, повредив голову скульптуры цесаревича. Сотрудники Росгвардии поймали подозреваемого недалеко от места происшествия, а полиция возбудила дело о вандализме. 37-летний задержанный не смог объяснить мотивы своего поступка. На следующий день памятник обмотали тканью, а территорию вокруг него огородили лентой.

Наталья Гредина
Фото Анны Золотовой (1), Густаво Зырянова (2)

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