12-летний мальчик пропал в Ленинском районе после прогулки с друзьями

Пропавший 12-летний Данил Евсейкин

В Новосибирске пропал 12-летний Данил Евсейкин, он вышел из своего дома в Ленинском районе 10 августа.





«Взял телефон, родителям сказал, что пошёл погулять. Ни разу никуда не сбегал, семья благополучная.





Он исчез вместе с двумя приятелями-сверстниками, двое мальчишек были обнаружены спустя 2 дня, 12 августа. Их обнаружил отец одного из мальчиков на площади Маркса.





Приятели ничего не говорят», — рассказала волонтёр новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Эльвира Голышева.







Родители пропавшего мальчика обратились в полицию, поисками занимаются как полицейские, так и волонтёры «Лизы Алерт». В момент исчезновения мальчик был одет в красную футболку, камуфляжные штаны. На нем были синие кеды и синяя кепка. Рост пропавшего подростка составляет около 150 см, он крепкого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.







Всех, кто знает что-либо о местонахождении Данила Евсейкина, просят позвонить по телефону 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.





Часто поиски подростков в Новосибирске заканчиваются благополучно. В конце июля была найдена 13-летняя школьница из Первомайского района Аиза Усубалиева — она ушла из дома и слонялась по городу, пока её не узнала пассажирка маршрутки.