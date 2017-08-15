На учебники и «Доширак»: студенты каких вузов Новосибирска получают самую большую стипендию

Новосибирские студенты будут получать на 90–100 рублей больше 
Новосибирские студенты будут получать на 90–100 рублей больше 

Минобрнауки РФ повысит новосибирским студентам стипендии на 6 % — НГС.НОВОСТИ сравнили выплаты в разных вузах Новосибирска.


Напомним, на прошлой неделе министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщила, что к новому учебному году в университетах по всей стране проиндексируют стипендии на 5,9 %. Увеличение выплат коснётся и вузов Новосибирска — по словам председателя Совета ректоров вузов НСО Николая Пустового, студенты получат прибавку в размере 90–100 рублей. НГС.НОВОСТИ узнали, какие стипендии начисляли студентам — бакалаврам и специалистам — в прошлом учебном году и сравнили их. 


На учебники и «Доширак»: студенты каких вузов Новосибирска получают самую большую стипендию (инфографика)


Так, самую большую стипендию получали студенты НГАСУ — за сессию на «пятёрки» они получали 3,7 тысячи каждый месяц. Выгодно быть отличником НГТУ и НГУ — там за отличную сессию давали по 3,3 и 3,1 тысячи рублей соответственно. Самые маленькие выплаты давали в СибГУТИ — за сессию на «отлично» всего 1,9 тысячи рублей, а на «хорошо» — 1,8 тысячи рублей. 


Помимо академической стипендии новосибирские студенты получают социальную — она назначается сиротам и инвалидам, и повышенную — за особые успехи в учёбе или научно-исследовательской работе. Она может достигать 10,5 тысячи рублей. 

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Кирилл Шматков
Фото Юлии Шипициной, инфографика автора

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