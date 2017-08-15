На учебники и «Доширак»: студенты каких вузов Новосибирска получают самую большую стипендию

Новосибирские студенты будут получать на 90–100 рублей больше

Минобрнауки РФ повысит новосибирским студентам стипендии на 6 % — НГС.НОВОСТИ сравнили выплаты в разных вузах Новосибирска.





Напомним, на прошлой неделе министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщила, что к новому учебному году в университетах по всей стране проиндексируют стипендии на 5,9 %. Увеличение выплат коснётся и вузов Новосибирска — по словам председателя Совета ректоров вузов НСО Николая Пустового, студенты получат прибавку в размере 90–100 рублей. НГС.НОВОСТИ узнали, какие стипендии начисляли студентам — бакалаврам и специалистам — в прошлом учебном году и сравнили их.









Так, самую большую стипендию получали студенты НГАСУ — за сессию на «пятёрки» они получали 3,7 тысячи каждый месяц. Выгодно быть отличником НГТУ и НГУ — там за отличную сессию давали по 3,3 и 3,1 тысячи рублей соответственно. Самые маленькие выплаты давали в СибГУТИ — за сессию на «отлично» всего 1,9 тысячи рублей, а на «хорошо» — 1,8 тысячи рублей.





Помимо академической стипендии новосибирские студенты получают социальную — она назначается сиротам и инвалидам, и повышенную — за особые успехи в учёбе или научно-исследовательской работе. Она может достигать 10,5 тысячи рублей.