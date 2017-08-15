Пропасть для трамвая № 13: возле Центрального парка появилась огромная яма

Опасная яма появилась на пересечении улиц Романова и Мичурина в начале лета
Опасная яма появилась на пересечении улиц Романова и Мичурина в начале лета

На перекрёстке улиц Романова и Мичурина в центре Новосибирска образовалась огромная яма — провал находится в полуметре от трамвайных путей.


«Всё началось в начале июня — тогда возник незначительный провал асфальта. А потом начались ливни.


И с каждым ливнем яма становится всё больше и больше. В 20-х числах июня в этой яме уже застрял автомобиль, водитель которого смог самостоятельно выбраться.


Потом приехали службы, которые разрыли яму и огородили её забором. В 50 сантиметрах от ямы проходят трамвайные пути. Мы опасаемся, что в яму в конце концов провалится легендарный трамвай № 13, который там ходит», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Елена Курилович.


Компания «СИБЭКО» занимается ремонтом дороги, но, как считают новосибирцы, слишком долго
Компания «СИБЭКО» занимается ремонтом дороги, но, как считают новосибирцы, слишком долго


Курилович живёт в доме на улице Романова, 39. Она пояснила, что из-за ямы жильцам тяжело выезжать со двора на машинах. Дорогу ремонтировала компания «СИБЭКО», которая сначала планировала закончить работы 15 июля, а потом сдвинула сроки на 15 августа, добавила Елена Курилович. 


«Мы уже обратились в мэрию с просьбой решить этот вопрос, но единственное, чего мы добились, — компания "СИБЭКО" передвинула срок завершения ремонта на 30 августа», — рассказала сибирячка.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос в компанию «СИБЭКО» о сроках ремонта этого участка.


Ещё одна крупная яма, расположенная возле дома на улице Кошурникова, 22/6, разрастается с приходом ливней и размывает часть дороги, по которой ездят машины и ходят новосибирцы.

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Мария Шевлягина
Фото предоставлены Еленой Курилович

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