Дочь сибирячки из-за границы сообщила о пропаже матери

Светлана Буянова
Светлана Буянова

Полиция и волонтёры ищут 50-летнюю жительницу Новосибирска Светлану Буянову, которая несколько дней назад не вышла на работу и перестала звонить дочери.


Женщина живёт одна в Кировском районе, поэтому ни полиция, ни волонтёры не знают точно, когда и в какой одежде Светлана ушла из дома.


«В розыск заявила дочь — она живёт за границей. Раньше она с мамой постоянно общалась, а 12 августа Светлана перестала выходить на связь. Вчера полицейские осмотрели квартиру, женщины там не было», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


Светлана Буянова работает инженером по охране труда, на работу она не выходила с 10 августа, добавил Злобин.


По данным поискового отряда «Маяк», рост Светланы 160 см, волосы тёмно-каштановые немного ниже плеч, глаза зелёные. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Светланы Буяновой, просят позвонить в полицию по телефону 02, 102 или на номер поискового отряда «Маяк» 8-951-393-0911.


Сейчас в Новосибирске ищут и пропавшего 42-летнего строителя Дмитрия Зубова. Три дня назад он вышел с работы и поехал домой, с этого момента мужчину больше никто не видел.

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Ксения Евдокимова
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»

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