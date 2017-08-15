Дочь сибирячки из-за границы сообщила о пропаже матери
Полиция и волонтёры ищут 50-летнюю жительницу Новосибирска Светлану Буянову, которая несколько дней назад не вышла на работу и перестала звонить дочери.
Женщина живёт одна в Кировском районе, поэтому ни полиция, ни волонтёры не знают точно, когда и в какой одежде Светлана ушла из дома.
«В розыск заявила дочь — она живёт за границей. Раньше она с мамой постоянно общалась, а 12 августа Светлана перестала выходить на связь. Вчера полицейские осмотрели квартиру, женщины там не было», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.
Светлана Буянова работает инженером по охране труда, на работу она не выходила с 10 августа, добавил Злобин.
По данным поискового отряда «Маяк», рост Светланы 160 см, волосы тёмно-каштановые немного ниже плеч, глаза зелёные. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Светланы Буяновой, просят позвонить в полицию по телефону 02, 102 или на номер поискового отряда «Маяк» 8-951-393-0911.
Сейчас в Новосибирске ищут и пропавшего 42-летнего строителя Дмитрия Зубова. Три дня назад он вышел с работы и поехал домой, с этого момента мужчину больше никто не видел.
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Ксения Евдокимова
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»