Дочь сибирячки из-за границы сообщила о пропаже матери

Светлана Буянова

Полиция и волонтёры ищут 50-летнюю жительницу Новосибирска Светлану Буянову, которая несколько дней назад не вышла на работу и перестала звонить дочери.





Женщина живёт одна в Кировском районе, поэтому ни полиция, ни волонтёры не знают точно, когда и в какой одежде Светлана ушла из дома.







«В розыск заявила дочь — она живёт за границей. Раньше она с мамой постоянно общалась, а 12 августа Светлана перестала выходить на связь. Вчера полицейские осмотрели квартиру, женщины там не было», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.







Светлана Буянова работает инженером по охране труда, на работу она не выходила с 10 августа, добавил Злобин.







По данным поискового отряда «Маяк», рост Светланы 160 см, волосы тёмно-каштановые немного ниже плеч, глаза зелёные. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Светланы Буяновой, просят позвонить в полицию по телефону 02, 102 или на номер поискового отряда «Маяк» 8-951-393-0911.





Сейчас в Новосибирске ищут и пропавшего 42-летнего строителя Дмитрия Зубова. Три дня назад он вышел с работы и поехал домой, с этого момента мужчину больше никто не видел.