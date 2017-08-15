На улице Бориса Богаткова перевернулся медицинский УАЗ

Авария обошлась без пострадавших

В Октябрьском районе на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Воинской столкнулись медицинский УАЗ и Lexus RX 330.







Авария произошла в 9:11. УАЗ ехал по Воинской со стороны Военного городка в сторону улицы Гурьевской. Lexus RX 330 двигался по улице Бориса Богаткова от Пролетарской в сторону Гаранина, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в службе аварийных комиссаров «Альянс». На перекрёстке Богаткова и Воинской машины столкнулись — УАЗ перевернулся.





«Пострадавших в этом ДТП нет. Свою вину водители не признают», — сообщили аваркомы.





Небольшая пробка после аварии образовалась в районе стадиона СКА





По данным сервиса Яндекс.Пробки на 10:00, движение по улице Бориса Богаткова было затруднено. Затор машин растянулся в обе стороны движение почти на километр. На момент публикации новости пробка практически рассосалась.







Вчера, 14 августа, две аварии парализовали движение и на улице Военной, прямо возле съезда к торговому центру «Аура». В результате аварий скорость движения по Военной снизилась до 3 км/ч — затор растянулся от перекрёстка с улицей Ипподромской до дома № 4 по улице Военной.