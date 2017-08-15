Ослеплённый солнцем водитель «Тойоты» протаранил микроавтобус
Утром 15 августа водитель Toyota Caldina из-за слепящего солнца протаранил автобус Mercedes-Benz в Октябрьском районе Новосибирска.
Авария произошла в 8:00 на перекрестке улиц Никитина и Есенина. Водители Toyota Caldina и Mercedes-Benz двигались в попутном направлении по улице Никитина, со стороны улицы Кошурникова. «Mercedes остановился на перекрестке с улицей Есенина на запрещающий сигнал светофора.
Водитель Toyota пояснил, что его ослепило солнце, из-за чего он не вовремя среагировал на остановку Mercedes»,
— рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».
По данным работников «Автоспаса», тормозной путь Toyota Caldina составил 25 м, однако аварии избежать не удалось.
В ДТП пострадал водитель Toyota — у него сработала подушка безопасности в автомобиле, но он получил сильный ушиб грудной клетки и сотрясение мозга.
Его доставили в больницу на карете «скорой помощи».
На месте аварии до сих пор затруднено движение. Несмотря на то, что авария произошла на перекрестке два часа назад, выезд с улицы Есенина на улицу Никитина затруднен, как и затруднено движение по Никитина в районе этого перекрестка.
Нередко подобные аварии могут закончится гибелью. В начале июля мотоциклист на высокой скорости врезался в правый бок встречного Nissan Teana, который в это время поворачивал налево. Как пояснил водитель Nissan Teana, он не заметил мотоциклиста из-за слепящего в глаза солнца. Мотоциклист погиб на месте ДТП.
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Мария Шевлягина
Фото vk.com/avtospas54rus (1, 2), скриншот yandex.ru/maps (3)