Окропили и поплыли: от Речного вокзала отчалил плавучий храм

Утром 15 августа с пристани Речного вокзала в традиционное плавание по Новосибирской области отправился корабль-церковь «Андрей Первозванный».


Корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный»
Корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный»


Благотворительная акция продлится с 15 по 31 августа. В этом году корабль-церковь проплывёт по области в 21-й раз.


«Главная цель акции — оказание жителям отдаленных сёл духовно-социальной и материальной поддержки и укрепление стабильности в регионе», — сообщает пресс-служба правительства области.


Участники рейда отправились в отдалённые сёла Новосибирской области
Участники рейда отправились в отдалённые сёла Новосибирской области


Перед посадкой на корабль всех участвующих в рейде окропили святой водой
Перед посадкой на корабль всех участвующих в рейде окропили святой водой


В рейде участвуют священнослужители, медицинские работники и представители органов социальной защиты. В этом году они встретятся с жителями 52 деревень и посёлков Болотнинского, Мошковского, Колыванского и Новосибирского районов.


Внутри корабля-храма
Внутри корабля-храма


Врачи взяли с собой аппарат УЗИ
Врачи взяли с собой аппарат УЗИ


Корабль-церковь «Андрей Первозванный» каждый год останавливается в разных сёлах и деревнях области. Например, несколько лет назад в Сузунский, Ордынский, Искитимский и Новосибирский районы на корабле приплывали терапевт, хирург, акушер-гинеколог, педиатр и эндокринолог.

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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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