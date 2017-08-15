Окропили и поплыли: от Речного вокзала отчалил плавучий храм
Утром 15 августа с пристани Речного вокзала в традиционное плавание по Новосибирской области отправился корабль-церковь «Андрей Первозванный».
Благотворительная акция продлится с 15 по 31 августа. В этом году корабль-церковь проплывёт по области в 21-й раз.
«Главная цель акции — оказание жителям отдаленных сёл духовно-социальной и материальной поддержки и укрепление стабильности в регионе», — сообщает пресс-служба правительства области.
В рейде участвуют священнослужители, медицинские работники и представители органов социальной защиты. В этом году они встретятся с жителями 52 деревень и посёлков Болотнинского, Мошковского, Колыванского и Новосибирского районов.
Корабль-церковь «Андрей Первозванный» каждый год останавливается в разных сёлах и деревнях области. Например, несколько лет назад в Сузунский, Ордынский, Искитимский и Новосибирский районы на корабле приплывали терапевт, хирург, акушер-гинеколог, педиатр и эндокринолог.
В нашем Instagram уже больше 18 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова