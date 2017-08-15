НГУ попал в старейший научный рейтинг вузов

Вместе с НГУ в рейтинг попали МГУ и СПбГУ

Новосибирский госуниверситет вошёл в топ-500 лучших вузов мира по версии Шанхайского рейтинга.





Результаты одного из старейших и авторитетных рейтингов — Шанхайского — опубликовали сегодня, 15 августа. В рейтинг попали три российских вуза: Московский университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский и Новосибирский государственные университеты.







НГУ попал на 443-е место в рейтинге. МГУ занимает 93-е место, а СПбГУ — 345-е место.







Лучшим вузом, по результатам исследования, пятнадцатый год подряд стал Гарвардский университет, на втором месте — Стэнфордский. На третьем месте в этом году расположился Кэмбриджский университет.







Составители отметили, что в этом году в рейтинге больше всего американских университетов — 135. У Китая 57 университетов в топ-500, у Великобритании — 38.







Шанхайский рейтинг признан одним из старейших и наиболее авторитетных рейтингов университетов мира. Исследователи учитывают шесть показателей, включая количество выпускников и сотрудников, награжденных Нобелевской или Филдсовской премиями, количество часто цитируемых ученых, количество статей, опубликованных в журналах Nature и Science. Ежегодно в рейтинге оцениваются более 1200 университетов и отбираются 500 лучших из них. Рейтинг публикуется ежегодно с 2003 года.







В прошлом году в Шанхайский рейтинг попадали эти же три российских вуза: НГУ, как и сейчас, располагался в группе 401–500, СПбГУ — в группе 301–400, а МГУ был на 87-й строчке.