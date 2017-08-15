В зоопарке домашняя кошка выкормила двух крошечных сервалов

В Новосибирском зоопарке две кошки выкормили маленьких сервалов, каракалов и дальневосточного котёнка.


Чёрная кошка и дальневосточный котёнок
Чёрная кошка и дальневосточный котёнок


«Этим летом приемными мамами у нас стали две кошки — чёрная и белая. Эти кошки появились в зоопарке недавно, и в это же время сразу несколько самок диких кошек не смогли кормить своих малышей. Причин множество: от состояния здоровья до стресса», — рассказали в зоопарке.


Сотрудники зоопарка принесли двух маленьких сервалов и дальневосточного котёнка чёрной кошке, она их приняла и начала кормить и вылизывать. Белая кошка заботилась и кормила двух детенышей каракала.


Маленький сервал
Маленький сервал


«Зоологи и ветеринарные врачи зоопарка, конечно, могли бы выкормить детенышей из бутылочки. Но кошки не только их кормят: они их греют, играют с ними, успокаивают», — говорят в зоопарке.


Домашние кошки и раньше выкармливали детёнышей животных зоопарка: весной 2016 года кошка Муська стала приёмной мамой для пятерых красных волчат. Также из-за размера и темпов роста волчат их каждые три часа сотрудники зоопарка подкармливали смесью, приготовленной из сухого молока для щенков. С кошкой волчата пробыли 1,5 месяца.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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