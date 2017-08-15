ХК "Сибирь" взяла на работу форварда из ЦСКА

Вячеслав Основин в составе ЦСКА
Вячеслав Основин в составе ЦСКА

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с 23-летним центральным нападающим Вячеславом Основиным. 


Основин три года играл в Молодежной хоккейной лиге, он выходил на лёд в составе команды «Белые Медведи». С «медведями» нападающий отыграл 155 встреч и записал в актив 132 балла. Имеет две бронзовые награды МХЛ.


В КХЛ форвард дебютировал в составе челябинского «Трактора», за который он отыграл 4 сезона. После уральского клуба Вячеслав присоединился к ЦСКА, за который сыграл 44 матча. Также форвард сыграл 8 матчей в ВХЛ в составе команды «Звезда».


В 2014 году Вячеслав стал бронзовым призером чемпионата мира в составе молодежной сборной. 


Это уже третья покупка игрока в ХК "Сибирь" этим летом: в июне клуб подписал контракт еще с двумя молодыми игроками — Игнатом Земченко и Станиславом Бутузовым.

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Александр Сильченко
Фото с сайта ХК "Сибирь"

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