Вячеслав Основин в составе ЦСКА

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с 23-летним центральным нападающим Вячеславом Основиным.





Основин три года играл в Молодежной хоккейной лиге, он выходил на лёд в составе команды «Белые Медведи». С «медведями» нападающий отыграл 155 встреч и записал в актив 132 балла. Имеет две бронзовые награды МХЛ.





В КХЛ форвард дебютировал в составе челябинского «Трактора», за который он отыграл 4 сезона. После уральского клуба Вячеслав присоединился к ЦСКА, за который сыграл 44 матча. Также форвард сыграл 8 матчей в ВХЛ в составе команды «Звезда».







В 2014 году Вячеслав стал бронзовым призером чемпионата мира в составе молодежной сборной.







Это уже третья покупка игрока в ХК "Сибирь" этим летом: в июне клуб подписал контракт еще с двумя молодыми игроками — Игнатом Земченко и Станиславом Бутузовым.