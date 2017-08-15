40 макак-крабоедов купят для опытов ученым «Вектора»

Опыты на обезьянах помогут разработать новые лекарства
Опыты на обезьянах помогут разработать новые лекарства

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» объявил аукцион на покупку 40 макак-крабоедов. Приматы будут использованы для «создания модели инфекционных заболеваний», сказано в документах госзакупки, опубликованной на сайте zakupki.gov.ru. На обезьян ученые готовы потратить 7 419 444 рубля.


В «Векторе» отказались отвечать на вопросы НГС.НОВОСТИ, предложив поискать ответы на них в материалах госзакупки.


«В опыты по моделированию инфекционных заболеваний будут отобраны 40 приматов (Macaca fascicularis), пол – не имеет значения, возраст – не имеет значения, масса тела 5-7 кг», — сообщается в техническом задании. Для опытов отберут только тех макак, которые пройдут комплексное обследование на бактерии, вирусы, туберкулёз и паразитов.


Вакцины, которые помогают разрабатывать в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», испытывают не только на животных, но и на людях. Так. год назад Роспотребнадзор объявил о наборе добровольцев для второй фазы испытаний вакцины против вируса Эбола, разработанной нашими учеными. 

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Александр Сильченко
Фото Muhammad Mahdi Karim с сайта wikimedia.org

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