Красный проспект сузили из-за ремонта колодца

Схема сужения Красного проспекта

Участок Красного проспекта между домами №72 и 74 сузили на два с половиной метра. Причиной сужения улицы стал аварийный ремонт водопроводного колодца. Работы продлятся до 16 августа, сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.





В этом году в городе активно идёт ремонт городских коммуникаций, из-за чего властям приходится сужать дороги или вовсе закрывать по ним проезд. Ремонт затронул почти все районы из-за размаха ремонта: в начале июля заместитель министра ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов рассказал о том, что в этом году «СИБЭКО» выделило на модернизацию теплосетей в Новосибирске 100 млн руб.







Кроме Красного проспекта до 30 августа сужен проезд на улице Выборной, до 8 сентября перекрыта улица Котовского и до 20 августа сужена улица Фабричная.