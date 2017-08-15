Из Новосибирска в Крым увезли завод, который делает 240 тонн асфальтобетона в сутки

Новый завод производит 240 тонн асфальтобетона в час
Новый завод производит 240 тонн асфальтобетона в час

Крупная строительная компания «Сибавтобан» открыла асфальтобетонный завод в Крыму. На нем будут делать асфальтобетонные смеси для строительства объездной автодороги в Симферополе. Производство может выпускать до 240 тонн смесей в час.


«Компания «Сибавтобан» располагает двумя асфальтобетонными заводами. Этот завод типа «Parker» был передислоцирован из Сибири. Второй завод находится в Томской области. Всего на заводе работают 4 человека, включая машиниста-погрузчика», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТЕЙ в пресс-службе строительной компании.


Дорога будет иметь статус республиканской
Дорога будет иметь статус республиканской

Новая объездная дорога вокруг Симферополя поможет разгрузить город от транзитного транспорта и сохранит дорожное покрытие городских улиц. 


О том что новосибирские компании отправились в Крым зарабатывать деньги, НГС рассказывал еще два года назад: одним из первых Крым начал осваивать юрист Евгений Сизов.

Александр Сильченко
Фото Ольги Кочетовой

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