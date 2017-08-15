Ребенок над пропастью: случайные прохожие не дали маленькой девочке выпасть с 5-го этажа

Двое спасателей вовремя оказались на месте ЧП
Двое спасателей вовремя оказались на месте ЧП

Двое спасателей, случайно оказавшиеся в свой выходной на месте происшествия, не дали 4-летней девочке упасть с 5-го этажа. В воскресенье мужчины шли по улице Дуси Ковальчук и заметили толпу, собравшуюся на тротуаре. Посмотрев наверх, спасатели увидели девочку, которая стояла с игрушкой в руках на подоконнике в открытом окне квартиры на 5-м этаже.


«Спасатели Андрей и Алексей поднялись на пятый этаж, к двери квартиры. Возле двери какой-то мужчина уже пытался вскрыть замок. Алексей и Андрей его остановили, самостоятельно демонтировали глазок и начали разговаривать с девочкой через дверь, отвлекая её от открытого окна», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ источник в правоохранительных органах.


В это время на место ЧП мчалась вызванная подмога от коллег-спасателей МАСС. Они поднялись на крышу, спустились по веревке вниз и через окно зашли в квартиру, сняв девочку с подоконника. Девочку передали маме, которая вернулась домой как раз к концу спасательной операции.


Видео с YouTube-канала Виталия Шелкова


Кстати, два года назад наш корреспондент провел сутки со спасателями МАСС и своими глазами увидел, как они спасают маленьких детей, пожилых бабушек и что думают о зеваках, которые снимают несчастные случаи на телефоны, — рекомендуем прочитать!

Александр Сильченко
Фото Марии Морсиной

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