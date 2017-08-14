Вышел с работы и исчез: в Новосибирске ищут пропавшего строителя

Дмитрий Зубов пропал 3 дня назад

В Новосибирске ищут пропавшего три дня назад в Центральном районе 42-летнего Дмитрия Зубова.





«В последний раз его видели на Гоголя, в Центральном районе. Ехал домой с работы. Пока никаких мероприятий по поиску не проводилось, сейчас занимаемся информационной частью. Разослали ориентировки в больницы и другие инстанции Центрального района. Пока нигде не видели его», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель инфогруппы «Лиза Алерт» Эльвира Голышева.





Рост Дмитрия 188 см, тёмно-каштановые волосы, глаза голубые. В день исчезновения на мужчине были темно-синие джинсы, темно-синяя куртка, черные туфли, с собой у Дмитрия был серый рюкзак с синими вставками.







Всех, кто знает что-то о местонахождении Дмитрия Зубова, просят позвонить по телефону 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.







Напомним, что сегодня же волонтеры объявили о начале поисков 22-летнего новосибирца Александра Кичайкина. Молодой человек поехал домой от подруги и пропал.