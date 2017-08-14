Горожан заворожили алые облака над Новосибирском

Фото прислал читатель НГС

Вечером 14 августа новосибирцы стали массово выкладывать фотографии с красивым огненным закатом.



Первые фото стали приходить в редакцию НГС.НОВОСТИ в 21:30 — горожане сфотографировали алый закат в Дзержинском, Ленинском и Центральном районах Новосибирска.





Судя по снимкам, сделанным в разных районах города, во время заката небо играло самыми яркими красками: облака окрашивались то в огненно-оранжевый, то в ярко-желтый и розовые цвета.





Фото сделано вечером 14 августа на ул. Авиастроителей





Помимо этого, фото стали появляться в социальной сети Instagram.





Шикарный Новосибирск... #nsk#novosibirsk#безфильтра#красотатакаякакаяонаесть#любимыйгород Публикация от 👑Светлана Андреевна👑 (@krisling_sveta) Авг 14 2017 в 7:02 PDT





Сегодня синоптики рассказали о погоде на первую половину начавшейся недели — дожди прекратятся и в город вернётся тепло. По прогнозам синоптиков, ночные температуры будут колебаться от +3 до +9 градусов, а дневные — от +16 до +22 градусов.







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