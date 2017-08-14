Горожан заворожили алые облака над Новосибирском

Фото прислал читатель НГС
Фото прислал читатель НГС

Вечером 14 августа новосибирцы стали массово выкладывать фотографии с красивым огненным закатом.

Первые фото стали приходить в редакцию НГС.НОВОСТИ в 21:30 — горожане сфотографировали алый закат в Дзержинском, Ленинском и Центральном районах Новосибирска. 


Судя по снимкам, сделанным в разных районах города, во время заката небо играло самыми яркими красками: облака окрашивались то в огненно-оранжевый, то в ярко-желтый и розовые цвета. 


Фото сделано вечером 14 августа на ул. Авиастроителей 
Фото сделано вечером 14 августа на ул. Авиастроителей 


Помимо этого, фото стали появляться в социальной сети Instagram. 


Шикарный Новосибирск... #nsk#novosibirsk#безфильтра#красотатакаякакаяонаесть#любимыйгород

Публикация от 👑Светлана Андреевна👑 (@krisling_sveta)


Сегодня синоптики рассказали о погоде на первую половину начавшейся недели — дожди прекратятся и в город вернётся тепло. По прогнозам синоптиков, ночные температуры будут колебаться от +3 до +9 градусов, а дневные — от +16 до +22 градусов. 


Напоминаем: если вы стали свидетелем интересных событий, происходящих в Новосибирске, присылайте их фото и видео в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 

В нашем Instagram уже больше 18 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.

Мария Шевлягина 
Фото читателей НГС (1, 2), instagram.com: ks__pop (3), krisling_sveta (4), woundedbiird (5)

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