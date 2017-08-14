Горожан заворожили алые облака над Новосибирском
Вечером 14 августа новосибирцы стали массово выкладывать фотографии с красивым огненным закатом.
Первые фото стали приходить в редакцию НГС.НОВОСТИ в 21:30 — горожане сфотографировали алый закат в Дзержинском, Ленинском и Центральном районах Новосибирска.
Судя по снимкам, сделанным в разных районах города, во время заката небо играло самыми яркими красками: облака окрашивались то в огненно-оранжевый, то в ярко-желтый и розовые цвета.
Помимо этого, фото стали появляться в социальной сети Instagram.
Сегодня синоптики рассказали о погоде на первую половину начавшейся недели — дожди прекратятся и в город вернётся тепло. По прогнозам синоптиков, ночные температуры будут колебаться от +3 до +9 градусов, а дневные — от +16 до +22 градусов.
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Мария Шевлягина
Фото читателей НГС (1, 2), instagram.com: ks__pop (3), krisling_sveta (4), woundedbiird (5)