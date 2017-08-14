До Плющихинского с ветерком: мэрия предложила пустить трамваи до улицы Татьяны Снежиной

От «Золотой Нивы» до Плющихинского хотят пустить трамваи
От «Золотой Нивы» до Плющихинского хотят пустить трамваи

Власти Новосибирска приступили к проектированию трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до МЖК «Восточный» и Плющихинского жилмассива. 


«Сейчас идут предпроектные проработки по организации движения трамвая с улицы Татьяны Снежиной вдоль МЖК с целью доставки огромного пассажиропотока до транспортно-пересадочного узла с перспективой до станции "Золотая Нива"», — заявил сегодня начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов.


В дальнейшем трамвайную ветку можно продлить до НГПУ, добавил Дронов.


Чиновник подтвердил планы городских властей по созданию на месте Гусинобродского рынка метродепо и транспортно-пересадочного узла, но не назвал точных сроков их строительства. Мэрия уже договорилась о проектировании депо с частным инвестором, сказал Роман Дронов, не уточнив деталей соглашения.


Ранее городские власти объявляли о заморозке строительства Дзержинской линии метро из-за недостатка денег в бюджете, а областные чиновники даже предлагали повысить стоимость проезда в подземке ради дальнейшего развития метрополитена.

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Лидия Лобынцева
Фото Татьяны Фатеевой

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