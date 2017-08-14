Пишем новости даже ночью: НГС перешел на круглосуточный режим работы

НГС — старейший новостной портал Новосибирска, в следующем году нам исполняется 20 лет

С 14 августа редакция НГС.НОВОСТИ переходит на круглосуточный режим работы — теперь наши читатели будут получать самую свежую информацию 24 часа в сутки.





«Людям нужна информация здесь и сейчас, вне зависимости от времени суток. Появление ночной службы новостей — логичный шаг в развитии нашего портала. Мы живём в огромном городе, который не засыпает никогда, и даже поздней ночью в нём происходят интересные события. Наша задача — максимально быстро и полно рассказать о них читателю», — пояснил главный редактор НГС.НОВОСТИ Александр Агафонов.







Читатели смогут следить за ночными новостями не только на странице сайта, но и в наших социальных сетях — «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассниках», Twitter, Telegram и Instagram.





Напоминаем, что мы круглосуточно ждем от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки в круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!





Как мы уже сообщали в прошлом месяце, главная страница НГС вскоре изменит свой облик. Так кардинально наш дизайн не менялся долгие годы. Эта работа завершает присоединение НГС к сети городских порталов Hearst Shkulev Digital. Все порталы сети получат единый облик, но при этом сохранят свои бренды, которые принесли им популярность в своих городах. Хотя наш дизайн изменится до неузнаваемости, мы обещаем, что нашим читателям не придётся менять свои привычки. Все ваши любимые разделы и сервисы останутся на своих местах.







Справка



Hearst Shkulev Digital — digital-подразделение издательского дома Hearst Shkulev. В его состав входят сеть городских порталов (в том числе E1.RU, NGS.RU, 74.RU, NN.RU), ведущие региональные сайты по поиску работы и недвижимости ZARPLATA.RU и N1.RU, сеть женских сайтов, включая Woman.ru, WDay.ry, Elle.ru, Starhit.ru и другие, а также сайты MAXIM Online и Вокруг света.







Hearst Shkulev Digital Regional Network –– федеральная сеть региональных интернет-порталов, представленная более чем в 40 городах России, имеющая 17 региональных офисов. Hearst Shkulev Digital Regional Network имеет 4 основные вертикали: ресурс по поиску работы и подбору персонала Зарплата.ру (охват более 40 городов), вертикаль СМИ (14 городов), ресурс по продаже недвижимости N1.ru (12 городов), вертикаль по продаже автомобилей «Авто» (6 городов).







Среднемесячная аудитория Hearst Shkulev Digital Regional Network — 22 млн уникальных посетителей в месяц.

