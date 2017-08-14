Новосибирские актрисы превратились на один вечер в зловещих женщин

В тёмном фойе зрителей встречала девушка с накинутой на ногу петлёй — она молча ходила или пугала зрителей у замотанных колонн

Вечером 14 августа в новосибирском театре «Красный Факел» прошли перфомансы артистов из спектакля «Дом Бернарды Альбы» — зрители более часа блуждали по тёмным комнатам под звуки тревожной музыки.





Сегодня в 18:30 в «Красном факеле» официально открылась касса — и по традиции театр устроил перфоманс с участием артистов, занятых в премьерном спектакле сезона.





Год назад в театре, в том числе в туалетной комнате, показали инсталляции и сцены из спектакля «Процесс» о человеке, попавшем под жёсткий уголовный процесс за преступление, которого не совершал.







Таким перфомансом артисты открыли кассу театра — Константин Телегин показывает, что билеты можно купить с левой стороны от входа





В этом году здание превратилось в «Дом Бернарды Альбы» по одноимённой пьесе Федерико Гарсия Лорки — она посвящена трагической истории вдовы и её дочерей. Предпремьерные показы спектакля без слов режиссёра-хореографа Сергея Землянского прошли в июне этого года.







В премьерном спектакле «Дом Бернарды Альбы» артисты играют без слов, а весь сюжет передаётся пластикой и жестами







Всего в перфомансе было 7 «локаций» — зрители шли по стрелкам и оказывались в комнате одной из героинь траурной пьесы





Фойе, комнаты, малая и большая сцены театра были заняты артистками — практически все роли спектакля отданы женщинам. Под тревожную музыку девушки в чёрных нарядах медленно танцевали, лежали и ходили по зданию — за ними наблюдали около сотни новосибирцев.







Комната Аделы (её играет Линда Ахметзянова) — девушка видит сон о романтическом свидании





В спектакле сыграла почти вся женская часть труппы





«Театр условно превращён в Дом Бернарды Альбы, где у каждой героини есть своя комната, некое пространство. Это такая пластическая небольшая актёрская инсталляция, движущаяся на протяжении часа-полутора, когда зрители ходят по воображаемым комнатам. В большей степени это актёрская самостоятельная задумка», — пояснил главный режиссёр театра Тимофей Кулябин.







Перфоманс длился более часа





Он подчеркнул, что это не абстрактный перфоманс — в нём использованы оригинальные костюмы и декорации спектакля. Премьера пройдёт в «Красном факеле» 22-23 сентября.







Все зрители смогут увидеть необычную премьеру в сентябре





Тимофей Кулябин добавил, что планы по новому сезону в театре озвучат чуть позже, но рассказал, что с начала сезона значительная часть труппы уедет на гастроли во Францию со спектаклем «Три сестры» и покажет его в четырёх городах страны в общей сложности 19 раз.

