Им нужнее: пол-озера на юге Новосибирской области подарили Казахстану

Установка пограничных столбов в Купинском районе

Озеро Сладкое, которое находится в 20 километрах от райцентра Новосибирской области Купино, передано Республике Казахстан.





«Часть озера и так была на территории Казахстана, проще было эту частичку подвинуть. У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ глава администрации Купинского района Владимир Шубников.







Тем не менее, как сообщает пресс-служба администрации района, озеро было популярно среди местных жителей.





«В период сезона охоты данное озеро посещало большое количество любителей охоты как местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей.





После проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Республики Казахстан. Во избежание нарушения пограничного режима просим организовать разъяснительную работу среди местного населения», — говорится в сообщении районной администрации. На сайте районных властей указано, что демаркация границы закончилась 10 апреля.







На российско-казахстанской границе работают два отдела пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области: в Купино и в Карасуке. С 2010 года здесь начали ставить пограничные столбы.