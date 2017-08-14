В Google Play появился посмертный альбом Сергея Фалетёнка

Альбом Сергея Фалетёнка увидел свет через восемь лет, как был записан, и через четыре года, как умер от рака сам музыкант
Альбом Сергея Фалетёнка увидел свет через восемь лет, как был записан, и через четыре года, как умер от рака сам музыкант

В сервисе Google Play появился новый альбом «Карамазовы» популярного новосибирского музыканта Сергея Фалетёнка, скончавшегося в 2013 году. Альбом был записан 8 лет назад, но не вышел при жизни музыканта. 


«Мы заключили контракт с московским продюсером, а он предложил просто собрать в новый альбом все старые хиты — "Диму", "Море волнуется раз" и другие. Но мы не хотели. Кому это надо? Да и песни эти уже были выпущены ранее. А тут записан цельный, концептуальный альбом из абсолютно новых песен. Такой, наверное, в стиле рок с элементами электронной музыки», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ соавтор и саунд-продюсер альбома гитарист Евгений Каргаполов.


В новый альбом «Карамазовы» вошли 11 песен, которые были записаны Сергеем Фалетёнком и Евгением Каргаполовым с 2007-го по 2009 год. Ещё две песни — «Сторож Ипполит» и «Товарнячок» в пластинку не вошли — они получились шутливыми, были записаны в блюзовой форме, что не соответствовало общей концепции, добавил Евгений Каргаполов. 


Скачать новый альбом можно за 99 рублей или по одной песне, по 15 рублей каждая. Несколько ранее альбом появился в продаже в кабаре-кафе «Бродячая собака» по цене 400 рублей. 


«Я сейчас послушал этот альбом снова, и мне понравилось. Эта пластинка отражает понимание мира, которое было у нас тогда. Цельный такой альбом получился», — заметил Евгений Каргаполов. 


В прошлом году был выпущен посмертный альбом «Время ещё есть» группы «Коридор» — на записи звучал голос Алексея Костюшкина, которого не стало в 2015 году.

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Илья Калинин
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