Две аварии парализовали движение на Военной
Днём 14 августа две аварии произошли на улице Военной, прямо возле съезда к торговому центру «Аура».
Аварии произошли в 15:50.
«Сначала столкнулись Ford Maverick и Ford Focus. "Маверик" выезжал с парковки "Ауры" и зацепил "Фокус", который двигался по Военной со стороны улицы Семьи Шамшиных»,
— рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Следом при таких же обстоятельствах столкнулись КамАЗ и Toyota Corona Premio. «На этот раз с парковки выезжала "Тойота", а КамАЗ двигался в том же направлении, что и "Фокус"», — пояснили специалисты приложения.
В результате аварий скорость движения на улице Военной снизилась до 3 км/ч — затор растянулся от перекрёстка с улицей Ипподромской до дома по улице Военной, 4.
На прошлой неделе подобная авария заблокировала улицу возле горбольницы. 9 августа три «Тойоты» столкнулись в Заельцовском районе Новосибирска и перекрыли проезд по улице Залесского.
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Мария Шевлягина
Фото vk.com/avtospas54rus (1, 2), скриншот yandex.ru/maps (3)