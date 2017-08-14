Две аварии парализовали движение на Военной

Возле ТЦ «Аура» столкнулись Ford Maverick и Ford Focus
Возле ТЦ «Аура» столкнулись Ford Maverick и Ford Focus

Днём 14 августа две аварии произошли на улице Военной, прямо возле съезда к торговому центру «Аура».


Аварии произошли в 15:50. 


«Сначала столкнулись Ford Maverick и Ford Focus. "Маверик" выезжал с парковки "Ауры" и зацепил "Фокус", который двигался по Военной со стороны улицы Семьи Шамшиных»,


— рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Следом при таких же обстоятельствах столкнулись КамАЗ и Toyota Corona Premio. «На этот раз с парковки выезжала "Тойота", а КамАЗ двигался в том же направлении, что и "Фокус"», — пояснили специалисты приложения.


Следом на этом же месте произошло столкновение КамАЗа и Toyota Corona Premio
Следом на этом же месте произошло столкновение КамАЗа и Toyota Corona Premio


В результате аварий скорость движения на улице Военной снизилась до 3 км/ч — затор растянулся от перекрёстка с улицей Ипподромской до дома по улице Военной, 4.


Скорость движения автомобилей по улице Военной на момент публикации
Скорость движения автомобилей по улице Военной на момент публикации


На прошлой неделе подобная авария заблокировала улицу возле горбольницы. 9 августа три «Тойоты» столкнулись в Заельцовском районе Новосибирска и перекрыли проезд по улице Залесского.

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Мария Шевлягина
Фото vk.com/avtospas54rus (1, 2), скриншот yandex.ru/maps (3)

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