Две аварии парализовали движение на Военной

Возле ТЦ «Аура» столкнулись Ford Maverick и Ford Focus

Днём 14 августа две аварии произошли на улице Военной, прямо возле съезда к торговому центру «Аура».





Аварии произошли в 15:50.





«Сначала столкнулись Ford Maverick и Ford Focus. "Маверик" выезжал с парковки "Ауры" и зацепил "Фокус", который двигался по Военной со стороны улицы Семьи Шамшиных»,





— рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Следом при таких же обстоятельствах столкнулись КамАЗ и Toyota Corona Premio. «На этот раз с парковки выезжала "Тойота", а КамАЗ двигался в том же направлении, что и "Фокус"», — пояснили специалисты приложения.





Следом на этом же месте произошло столкновение КамАЗа и Toyota Corona Premio





В результате аварий скорость движения на улице Военной снизилась до 3 км/ч — затор растянулся от перекрёстка с улицей Ипподромской до дома по улице Военной, 4.





Скорость движения автомобилей по улице Военной на момент публикации





На прошлой неделе подобная авария заблокировала улицу возле горбольницы. 9 августа три «Тойоты» столкнулись в Заельцовском районе Новосибирска и перекрыли проезд по улице Залесского.