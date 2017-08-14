КамАЗ оставил без газа две улицы в Октябрьском районе

Без газа осталось несколько десятков домов в Октябрьском районе
Без газа осталось несколько десятков домов в Октябрьском районе

Жители двух улиц Октябрьского района Новосибирска остались без газа из-за ДТП — коммунальщики обещают устранить поломку к вечеру. 


Газопровод повредил КамАЗ, который ехал по Автогенной с поднятым кузовом, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе ГИБДД по Новосибирской области. Авария произошла около 15:00 в районе дома № 115 по улице Автогенной.


Из-за аварии без газа осталось несколько десятков домов в частном секторе. «Отключили ветку, которая идёт по улице Красноармейской от дома № 161 и до конца улицы, и дома по улице Карла Либкнехта от дома № 188 также до конца улицы. Ремонтная бригада уже на месте, занимается устранением аварии», — сообщили в аварийно-диспетчерской службе «Городских газовых сетей» корреспонденту НГС.НОВОСТИ, позвонившему под видом горожанина.


Коммунальные проблемы доставляют немало проблем новосибирцам. Чаще всего горожане жалуются на отключения света и воды. Например, сейчас без горячей воды остались жители улиц Октябрьской, Сухарной и Революции.

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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова

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