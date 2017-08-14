Главный по тарелочкам: новосибирец стал чемпионом России по спортингу

Олег Гончаров на верхней ступени пьедестала

Новосибирец Олег Гончаров победил во всероссийских соревнованиях по стрельбе из ружья по летающим мишеням.





С 11 по 13 августа в стрелковом комплексе «Невский» в Санкт-Петербурге проходил чемпионат России по спортингу — виду спортивно-охотничьей стрельбы. Победителем соревнований среди мужчин стал новосибирец Олег Гончаров.







«На соревнованиях собрались все лучшие стрелки России. Соревновались из гладкоствольного оружия, стреляли по летящим мишеням. Мишени летят в любом направлении и на любые расстояния: самые дальние 75–80 метров, а среднее расстояние 30–50 метров. Кто больше разбил тарелочек, тот и победил», — рассказал НГС.НОВОСТИ Олег Гончаров.







Всего спортсменам нужно было поразить 200 мишеней. Новосибирец попал в 175, опередив своего соперника из Москвы на три мишени. Достижение позволило Олегу Гончарову выполнить норматив мастера спорта.







Олег Гончаров справа





«Всего я стреляю 4 года, к соревнованиям специально не готовился. Конкуренция на чемпионате России очень большая. Эта дисциплина собирает лучших стрелков, и выигрывают те, кто опытный, случайных людей там нет. Повезло, что выиграл, мне очень приятно. У нас в Новосибирске таких нет достижений», — пояснил спортсмен.







За победу новосибирцу подарили медаль и кубок.





В феврале этого года ещё один новосибирец — Юрий Демаков — становился призёром российских соревнований по стрельбе из лука. Юрий рассказывал НГС.НОВОСТИ, что побеждал с хорошим преимуществом, но в финале соревнований не справился с нервами и проиграл спортсмену из Забайкальского края.