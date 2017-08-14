Главный по тарелочкам: новосибирец стал чемпионом России по спортингу

Олег Гончаров на верхней ступени пьедестала
Олег Гончаров на верхней ступени пьедестала

Новосибирец Олег Гончаров победил во всероссийских соревнованиях по стрельбе из ружья по летающим мишеням.


С 11 по 13 августа в стрелковом комплексе «Невский» в Санкт-Петербурге проходил чемпионат России по спортингу — виду спортивно-охотничьей стрельбы. Победителем соревнований среди мужчин стал новосибирец Олег Гончаров.


«На соревнованиях собрались все лучшие стрелки России. Соревновались из гладкоствольного оружия, стреляли по летящим мишеням. Мишени летят в любом направлении и на любые расстояния: самые дальние 75–80 метров, а среднее расстояние 30–50 метров. Кто больше разбил тарелочек, тот и победил», — рассказал НГС.НОВОСТИ Олег Гончаров.


Всего спортсменам нужно было поразить 200 мишеней. Новосибирец попал в 175, опередив своего соперника из Москвы на три мишени. Достижение позволило Олегу Гончарову выполнить норматив мастера спорта.


Олег Гончаров справа
Олег Гончаров справа


«Всего я стреляю 4 года, к соревнованиям специально не готовился. Конкуренция на чемпионате России очень большая. Эта дисциплина собирает лучших стрелков, и выигрывают те, кто опытный, случайных людей там нет. Повезло, что выиграл, мне очень приятно. У нас в Новосибирске таких нет достижений», — пояснил спортсмен.


За победу новосибирцу подарили медаль и кубок.


В феврале этого года ещё один новосибирец — Юрий Демаков — становился призёром российских соревнований по стрельбе из лука. Юрий рассказывал НГС.НОВОСТИ, что побеждал с хорошим преимуществом, но в финале соревнований не справился с нервами и проиграл спортсмену из Забайкальского края.

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Ксения Евдокимова
Фото предоставлены Олегом Гончаровым

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