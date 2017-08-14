Война с пылью, памятник Кацу и светящийся куст: 10 крутых идей новосибирцев к юбилею города

Горожане предложили много отличных идей по улучшению вида Новосибирска

Конкурс «125 идей для Новосибирска» мэрия объявила в мае — каждый житель города может предложить идею для улучшения жизни в Новосибирске к его 125-летнему юбилею, который отпразднуют в 2018 году.







Сейчас все предложения рассматривают в районах города — от каждого будет отобрано по 10 идей. Также из 700 заявок будут выбраны 25 проектов общегородского масштаба, которые городские власти хотят воплотить в жизнь к 125-летнему юбилею Новосибирска. Победителей назовут 1 октября.





Редакция НГС.НОВОСТИ совместно с организаторами конкурса отобрала самые реалистичные и, может быть, полезные идеи новосибирцев, которые пришли на конкурс. Как отметили в пресс-центре мэрии,





у этих предложений шансы на воплощение в жизнь составляют почти 70 %. «Но это исключительно субъективное мнение оргкомитета конкурса, которое вполне может разойтись с мнением конкурсной комиссии»,





— предупредили в мэрии.





Новосибирцы предложили привести в порядок наружную рекламу





Причесать рекламу





27-летний горожанин предложил установить общие требования к рекламодателям по уличному оформлению. «Фасады зданий полностью закрыты конструкциями магазинов. Эти конструкции не согласованы между собой, что в целом с художественной точки зрения уродует здания. Установив общие правила оформления, можно повысить привлекательность внешнего вида города для туристов», — написал в заявке новосибирец.





Ремонт часов в Доме с часами







42-летняя жительница Ленинского района предложила починить наружные часы на Доме с часами. «Вид остановившихся неработающих часов в центре Новосибирска создает ощущение заброшенности и ненужности. Я говорю о Доме с часами — одном из лучших сооружений города в стиле конструктивизма, расположенном на Красном проспекте, 11. Предлагаю возобновить работу часового механизма за скромную оплату», — пояснила своё предложение женщина. В июне прошлого года циферблат часов был покрашен, однако часы по-прежнему не идут.





Борьбу за чистый воздух в Новосибирске предложили начать с обустройства газонов





Чистый воздух вместо пыли







Другой житель Новосибирска предложил расчистить обочины от грязи — это позволит новосибирцам впервые за долгое время вдохнуть полной грудью чистый воздух, а не пыль. Как считает житель Первомайского района, для устранения пыли газоны надо оградить бордюрами и сделать ниже уровня дорог на 5–20 см — тогда землю не будет смывать на проезжую часть. «Пыль приводит не только к загрязнению всей окружающей архитектуры, квартир, но также и к проблемам со здоровьем у жителей города», — пояснил новосибирец.





Стела на въезде в город







«Если вы хоть раз ездили между городами, то могли видеть, на въезде в Новокузнецк стоит стела, состоящая из больших букв "Город-герой Новокузнецк". В Барнауле так вообще на холме выложено слово "Барнаул". Городу-миллионнику можно уж и заиметь что-нибудь подобное, хотя бы на одном из въездов», — предложил свою идею 26-летний житель Железнодорожного района.







Жительница Ленинского района возмущена поведением скейтеров на площади Ленина — за это она решила сослать их в отдельный парк





Скейт-парк возле оперного театра







51-летняя жительница Ленинского района предлагает прогнать скейтеров и велосипедистов с подножия памятника В.И. Ленину и сделать для них отдельный парк неподалёку. «На площадке слева от НОВАТа есть небольшая асфальтированная площадка. Она пустует. Предлагаю на ней создать зону для катания скейтеров, роллеров и bmx-велосипедистов для того, чтобы они перестали кататься возле памятника В.И. Ленину», — поясняет в заявке женщина.





Новые аттракционы в Центральном парке







«Аттракционы — самый доступный способ сделать счастливыми людей всех возрастов. Порой, проходя мимо мамы с ребёнком, мы слышим такие слова: "Опасно ходить на эти аттракционы. Посмотри, какие они старые!". Половина аттракционов не работает, некоторые из них часто ремонтируют. Разве в Центральном парке так должно быть?» — задается вопросом 18-летняя жительница Дзержинского района. Она предложила поменять старые аттракционы в Центральном парке на новые.







Молодой житель Заельцовского района предложил размещать на школьных тетрадках справки по истории города





Школьные тетради с историей Новосибирска







19-летний житель Заельцовского района предлагает выпустить рабочие тетради для школьников с историей родного города. Молодой новосибирец предлагает размещать на обложках и вкладышах тетрадок изображения с историческими зданиями и портреты известных новосибирцев. «Это позволит детям с детства знать, кем и чем они могут гордиться в родном городе», — пояснил горожанин.







Памятник дирижёру Арнольду Кацу







Дирижёр Арнольд Кац сделал многое, чтобы остаться в истории классической музыки, посчитал 48-летний житель Советского района, который предложил установить памятник музыканту в Нарымском сквере Новосибирска. «Нелепо устанавливать памятники английским рок-музыкантам, почтальону Печкину. Граждан, прославивших город, чтить и ставить в пример горожанам обязательно!» — пояснил новосибирец свою идею в заявке.





Жительница Советского района предложила установить световые инсталляции в Первомайском сквере





Световые инсталляции в Первомайском сквере







56-летняя жительница Советского района задалась вопросом, как гулять по тёмному Новосибирску зимой, и предложила установить вдоль дорожек в Первомайском сквере светодиоиды, на деревьях — развесить светящиеся ленты, а на кустарниках — сделать световые проекции. «Поскольку в Новосибирске большую часть года темное время суток преобладает над светлым, решение с формированием "светового парка", без капитального строительства и апеллирующего лишь к виртуально-световой составляющей архитектуры, обоснованно», — описала горожанка свою идею.





Премия «Народный герой»







27-летняя жительница из Центрального района услышала о «народных премиях» в Омске и Сергиевом Посаде и предложила учредить подобную премию в Новосибирске. «Жители города предлагают кандидатуры людей, внёсших весомый вклад в развитие Новосибирска, а также тех, чьи поступки должны служить примером для подражания. Затем народным голосованием определяются лауреаты», — пояснила жительница Новосибирска в заявке. Девушка предлагает выбирать лучших новосибирцев в 10 номинациях, среди которых «Благотворительность», «Инициатива», «Инновация», «Профессионализм», «Самоотверженность». Что получат победители, помимо общественного признания, в заявке не раскрыто.





Месяц назад редакция НГС делала подборку самых неоднозначных предложений новосибирцев — среди них были идеи по установке в центре города 4-метровой статуи петуха и регулярному проведению парада натуралов в центре города.





Справка: Конкурс «125 идей для Новосибирска» мэрия объявила в мае — каждый житель города может предложить идею для улучшения жизни в Новосибирске к его 125-летнему юбилею, который отпразднуют в 2018 году. Заявки от жителей организаторы начали принимать с 1 июня, всего на конкурс было прислано более 700 идей.





А вам какая идея больше нравится?

Причесать рекламу.

Ремонт часов в Доме с часами.



Чистый воздух вместо пыли.



Стела на въезде в город.



Скейт-парк возле оперного театра.



Новые аттракционы в Центральном парке.



Школьные тетради с историей Новосибирска.



Памятник дирижёру Арнольду Кацу.



Световые инсталляции в Первомайском сквере.



Премия «Народный герой».

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