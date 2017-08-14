Война с пылью, памятник Кацу и светящийся куст: 10 крутых идей новосибирцев к юбилею города

Горожане предложили много отличных идей по улучшению вида Новосибирска
Горожане предложили много отличных идей по улучшению вида Новосибирска

Конкурс «125 идей для Новосибирска» мэрия объявила в мае — каждый житель города может предложить идею для улучшения жизни в Новосибирске к его 125-летнему юбилею, который отпразднуют в 2018 году.


Сейчас все предложения рассматривают в районах города — от каждого будет отобрано по 10 идей. Также из 700 заявок будут выбраны 25 проектов общегородского масштаба, которые городские власти хотят воплотить в жизнь к 125-летнему юбилею Новосибирска. Победителей назовут 1 октября.


Редакция НГС.НОВОСТИ совместно с организаторами конкурса отобрала самые реалистичные и, может быть, полезные идеи новосибирцев, которые пришли на конкурс. Как отметили в пресс-центре мэрии,


у этих предложений шансы на воплощение в жизнь составляют почти 70 %. «Но это исключительно субъективное мнение оргкомитета конкурса, которое вполне может разойтись с мнением конкурсной комиссии», 


— предупредили в мэрии.


Новосибирцы предложили привести в порядок наружную рекламу
Новосибирцы предложили привести в порядок наружную рекламу


Причесать рекламу 


27-летний горожанин предложил установить общие требования к рекламодателям по уличному оформлению. «Фасады зданий полностью закрыты конструкциями магазинов. Эти конструкции не согласованы между собой, что в целом с художественной точки зрения уродует здания. Установив общие правила оформления, можно повысить привлекательность внешнего вида города для туристов», — написал в заявке новосибирец.


Ремонт часов в Доме с часами


42-летняя жительница Ленинского района предложила починить наружные часы на Доме с часами. «Вид остановившихся неработающих часов в центре Новосибирска создает ощущение заброшенности и ненужности. Я говорю о Доме с часами — одном из лучших сооружений города в стиле конструктивизма, расположенном на Красном проспекте, 11. Предлагаю возобновить работу часового механизма за скромную оплату», — пояснила своё предложение женщина. В июне прошлого года циферблат часов был покрашен, однако часы по-прежнему не идут.


Борьбу за чистый воздух в Новосибирске предложили начать с обустройства газонов
Борьбу за чистый воздух в Новосибирске предложили начать с обустройства газонов


Чистый воздух вместо пыли


Другой житель Новосибирска предложил расчистить обочины от грязи — это позволит новосибирцам впервые за долгое время вдохнуть полной грудью чистый воздух, а не пыль. Как считает житель Первомайского района, для устранения пыли газоны надо оградить бордюрами и сделать ниже уровня дорог на 5–20 см — тогда землю не будет смывать на проезжую часть. «Пыль приводит не только к загрязнению всей окружающей архитектуры, квартир, но также и к проблемам со здоровьем у жителей города», — пояснил новосибирец.


Стела на въезде в город


«Если вы хоть раз ездили между городами, то могли видеть, на въезде в Новокузнецк стоит стела, состоящая из больших букв "Город-герой Новокузнецк". В Барнауле так вообще на холме выложено слово "Барнаул". Городу-миллионнику можно уж и заиметь что-нибудь подобное, хотя бы на одном из въездов», — предложил свою идею 26-летний житель Железнодорожного района. 


Жительница Ленинского района возмущена поведением скейтеров на площади Ленина — за это она решила сослать их в отдельный парк
Жительница Ленинского района возмущена поведением скейтеров на площади Ленина — за это она решила сослать их в отдельный парк


Скейт-парк возле оперного театра


51-летняя жительница Ленинского района предлагает прогнать скейтеров и велосипедистов с подножия памятника В.И. Ленину и сделать для них отдельный парк неподалёку. «На площадке слева от НОВАТа есть небольшая асфальтированная площадка. Она пустует. Предлагаю на ней создать зону для катания скейтеров, роллеров и bmx-велосипедистов для того, чтобы они перестали кататься возле памятника В.И. Ленину», — поясняет в заявке женщина. 


Новые аттракционы в Центральном парке


«Аттракционы — самый доступный способ сделать счастливыми людей всех возрастов. Порой, проходя мимо мамы с ребёнком, мы слышим такие слова: "Опасно ходить на эти аттракционы. Посмотри, какие они старые!". Половина аттракционов не работает, некоторые из них часто ремонтируют. Разве в Центральном парке так должно быть?» — задается вопросом 18-летняя жительница Дзержинского района. Она предложила поменять старые аттракционы в Центральном парке на новые.


Молодой житель Заельцовского района предложил размещать на школьных тетрадках справки по истории города
Молодой житель Заельцовского района предложил размещать на школьных тетрадках справки по истории города


Школьные тетради с историей Новосибирска


19-летний житель Заельцовского района предлагает выпустить рабочие тетради для школьников с историей родного города. Молодой новосибирец предлагает размещать на обложках и вкладышах тетрадок изображения с историческими зданиями и портреты известных новосибирцев. «Это позволит детям с детства знать, кем и чем они могут гордиться в родном городе», — пояснил горожанин.


Памятник дирижёру Арнольду Кацу


Дирижёр Арнольд Кац сделал многое, чтобы остаться в истории классической музыки, посчитал 48-летний житель Советского района, который предложил установить памятник музыканту в Нарымском сквере Новосибирска. «Нелепо устанавливать памятники английским рок-музыкантам, почтальону Печкину. Граждан, прославивших город, чтить и ставить в пример горожанам обязательно!» — пояснил новосибирец свою идею в заявке. 


Жительница Советского района предложила установить световые инсталляции в Первомайском сквере
Жительница Советского района предложила установить световые инсталляции в Первомайском сквере


Световые инсталляции в Первомайском сквере 


56-летняя жительница Советского района задалась вопросом, как гулять по тёмному Новосибирску зимой, и предложила установить вдоль дорожек в Первомайском сквере светодиоиды, на деревьях — развесить светящиеся ленты, а на кустарниках — сделать световые проекции. «Поскольку в Новосибирске большую часть года темное время суток преобладает над светлым, решение с формированием "светового парка", без капитального строительства и апеллирующего лишь к виртуально-световой составляющей архитектуры, обоснованно», — описала горожанка свою идею.


Премия «Народный герой»


27-летняя жительница из Центрального района услышала о «народных премиях» в Омске и Сергиевом Посаде и предложила учредить подобную премию в Новосибирске. «Жители города предлагают кандидатуры людей, внёсших весомый вклад в развитие Новосибирска, а также тех, чьи поступки должны служить примером для подражания. Затем народным голосованием определяются лауреаты», — пояснила жительница Новосибирска в заявке. Девушка предлагает выбирать лучших новосибирцев в 10 номинациях, среди которых «Благотворительность», «Инициатива», «Инновация», «Профессионализм», «Самоотверженность». Что получат победители, помимо общественного признания, в заявке не раскрыто. 


Месяц назад редакция НГС делала подборку самых неоднозначных предложений новосибирцев — среди них были идеи по установке в центре города 4-метровой статуи петуха и регулярному проведению парада натуралов в центре города


Справка: Конкурс «125 идей для Новосибирска» мэрия объявила в мае — каждый житель города может предложить идею для улучшения жизни в Новосибирске к его 125-летнему юбилею, который отпразднуют в 2018 году. Заявки от жителей организаторы начали принимать с 1 июня, всего на конкурс было прислано более 700 идей.


А вам какая идея больше нравится?

  • Причесать рекламу.
  • Ремонт часов в Доме с часами.
  • Чистый воздух вместо пыли.
  • Стела на въезде в город. 
  • Скейт-парк возле оперного театра.
  • Новые аттракционы в Центральном парке.
  • Школьные тетради с историей Новосибирска.
  • Памятник дирижёру Арнольду Кацу. 
  • Световые инсталляции в Первомайском сквере.
  • Премия «Народный герой».
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования


У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!).

Мария Шевлягина
Фото из архива НГС

Прочтений: 2033
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (34)34
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено