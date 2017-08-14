Две сибирячки открыли на тихой улочке кафе с самодельной лапшой

Жительницы Новосибирска Яна Фомина и Анастасия Спирина открыли на улице Некрасова небольшое итальянское кафе «Тесту место» — они сами делают лапшу и учат кулинарному искусству.





Яна Фомина и Анастасия Спирина. Фото Стаса Соколова





Траттория начала работать в тестовом режиме в конце прошлой недели, рассказали НГС.НОВОСТИ Анастасия Спирина и Яна Фомина.







Заведение расположено на первом этаже нового апарт-отеля Apartville на улице Некрасова, 65/1. «Мы специально выбрали это место на тихой улице, в глубине квартала, поскольку считаем, что в Новосибирске пришло время таких локальных заведений, которые работают прежде всего для жителей окрестных кварталов», — пояснила Анастасия Спирина.







Паста «Аль поло» с курицей и колбасой чоризо за 300 рублей. Фото Стаса Соколова





Заведение на улице Некрасова — первый полностью самостоятельный проект для девушек, хотя прежде обе долго работали в ресторанном бизнесе по найму.







Главным блюдом в «Тесту место» стала паста, которую в заведении делают самостоятельно. Сейчас в меню траттории 8 видов пасты от 270 до 350 рублей за порцию. В кафе пекут пиццу по 360–520 рублей за круг и предлагают закуски.





В заведении открытая кухня и небольшой зал на 36 мест. Фото Стаса Соколова





В зале порядка 36 посадочных мест, в том числе 10 за длинным общим столом. Большие окна выходят на улицу Некрасова, которая в этом месте выглядит скорее как внутридворовый проезд.







Кроме траттории Фомина и Спирина открыли в этом же здании кулинарную школу «Кухня за кулисами». Здесь установлены две больших профессиональных плиты, столики и барная стойка.







По словам Яны Фоминой, основными клиентами кулинарных школ сегодня становятся не столько частные клиенты, которые хотят научиться готовить, сколько компании, организующие досуг для своих сотрудников. «Людям скучно просто сидеть и есть, а развлечения, которые могут предложить им специалисты по организации вечеринок, редко могут одинаково заинтересовать всех. А совместное приготовление еды позволяет объединить сотрудников разных возрастов и интересов. Поесть любят все», — говорит Фомина.







Этим летом формат демократичного итальянского кафе приобрёл в Новосибирске новую популярность: в ТЦ «Амстердам» открылась «пастерия» Mama Mulino, а на улице Серебренниковской — третье заведение владельцев тратторий «Папа Карло» под названием Roma Antica.